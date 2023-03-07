Deprem bölgesinde salgın tehlikesi sürerken Bakan Koca'dan yeni açıklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken on binlercesi de yaralandı.

Depremin ardından vatandaşlarımız evsiz kalırken, bölgede salgın hastalık tehlikesi de gündeme geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde salgın hastalıklara ilişkin erken uyarı sisteminin tüm bölgede devrede olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

Deprem bölgesinde salgın hastalık riskine karşı ERKEN UYARI SİSTEMİ üzerinden sendromik sürveyans yapılmaktadır. Bu çalışma sayesinde, risk oluşturabilecek enfeksiyonlara ilişkin erken dönemde veri toplanıp analiz edilmektedir. Erken Uyarı Sistemi tüm bölgede devrede.

Şu an, bilimsel olarak salgın anlamına gelebilecek bir veri söz konusu değildir. Bu durumu korumamızın koşulu ise, içme suyu ve gıda temizliği ile ortam temizliği gibi, her biri asla taviz verilemeyecek olan faktörlere bağlıdır.

On binlerce insan içinde sayısı onla, yirmiyle ifade edilen ishal gibi bazı vakalar özel anlam ifade etmeyen bir durumdur. Bir kaynaktan bulaşıp yayılan bir hastalık olmaması esastır. Şebeke suyundan kaynaklanabilecek sorunlara karşı bu açıdan son derece dikkatliyiz.