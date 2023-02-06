İşte bölgedeki AFAD'ın telefon numaraları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı il müdürlüklerine ilişkin telefon numaraları AFAD’ın resmi internet adresinde paylaşıldı. Depremin olduğu bölgelere yardım etmek isteyen kişiler ya da depremden dolayı yardım bekleyenler AFAD ve 112 ekiplerine ulaşmaya devam ediyor. Deprem ile ilgili yardım talebi bulunan kişiler 112 acil çağrı hattına ulaşabilirler. Öte yandan AFAD’ın il müdürlüklerinden bilgi de alınabilir.

AFAD NUMARASI KAÇ? AFAD İL MÜDÜRLÜKLERİ TELEFON NUMARALARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın her ilde il müdürlükleri bulunuyor. Bu illere ilişkin telefon numaraları ise kurumun resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

Depremin etkilediği bazı bölgelerde AFAD il müdürlüklerinin telefon numaraları şu şekilde:

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon (0344) 224 14 14 - (0344) 223 75 79

Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 322 227 28 54 / 322 227 28 55

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 414 313 72 90 / 0 414 314 08 52

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 422 212 84 32

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 326 233 54 15-16-17

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0416 216 12 34 - 12 31

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 412 326 11 56