6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İşte bölgedeki AFAD'ın telefon numaraları

Depremin olduğu bölgelere yardım etmek isteyen kişiler ya da depremden dolayı yardım bekleyenlere AFAD'tan ulaşılacağı açıklandı. İşte AFAD telefon numaraları...

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:06
Takip Et

Deprem bölgesindeki AFAD'ın telefon numaraları

İşte bölgedeki AFAD'ın telefon numaraları
+
Aa
-

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı il müdürlüklerine ilişkin telefon numaraları AFAD’ın resmi internet adresinde paylaşıldı. Depremin olduğu bölgelere yardım etmek isteyen kişiler ya da depremden dolayı yardım bekleyenler AFAD ve 112 ekiplerine ulaşmaya devam ediyor. Deprem ile ilgili yardım talebi bulunan kişiler 112 acil çağrı hattına ulaşabilirler. Öte yandan AFAD’ın il müdürlüklerinden bilgi de alınabilir.

AFAD NUMARASI KAÇ? AFAD İL MÜDÜRLÜKLERİ TELEFON NUMARALARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın her ilde il müdürlükleri bulunuyor. Bu illere ilişkin telefon numaraları ise kurumun resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

Depremin etkilediği bazı bölgelerde AFAD il müdürlüklerinin telefon numaraları şu şekilde:

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon (0344) 224 14 14 - (0344) 223 75 79

Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 322 227 28 54 / 322 227 28 55

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 414 313 72 90 / 0 414 314 08 52

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 422 212 84 32

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 326 233 54 15-16-17

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0416 216 12 34 - 12 31

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Telefon 0 412 326 11 56

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
1
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
2
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
3
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
4
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
5
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
6
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
7
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verildi
﻿TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verildi
﻿TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verildi
﻿AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
﻿AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
﻿AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
﻿Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
﻿Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
﻿Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
﻿Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
﻿Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
﻿Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.