Kadın Kooperatifleri El Emeği ve Yöresel Ürünleri bu yıl da Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği’nde buluşuyor. 44 ilden 101 kadın kooperatifinin ürünlerini 17 – 21 Aralık tarihlerinde yine Galataport'ta düzenlenecek Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği’nde satışa çıkarıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İBB Kadın ve Galataport İstanbul’un destekleriyle düzenlenen şenlik 5 gün boyunca saat 10:00’dan 21:00’a kadar sürecek.

Şenlik için özel olarak kurulan stantlarda kadınların el emekleri ile hazırladıkları yılbaşı hediyelikleri, tekstil ürünleri, aksesuar ve takıların yanı sıra ev tekstili ürünleri, seramik, doğal gıda ürünleri satılacak.

Şenlikte, Hatay’ın kömbesi ve turunç reçeli, Adıyaman’ın pestili, Malatya’nın kuru kayısısı gibi daha pek çok kadın üreticilerin el emekleri ile hazırladıkları, coğrafi işaretli, geleneksel üretimler ve yılbaşı hediyelikleri ziyaretçileri bekliyor olacak.

NAHIL NEDİR?

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın (KEDV) iktisadi işletmesi olan Nahıl, 2003 yılında dar gelirli üretici kadınların ürünlerini pazarlayarak üretim sistemine dahil olmalarını teşvik etmek ve Türkiye’nin dört bir yanından üretici kadınlarla/kadın kooperatifleriyle çalışarak onların sürdürülebilir gelir kaynakları kazanmalarını sağlamak amacıyla kuruldu. İstanbul, Mardin ve İzmir'de şubeleri bulunan Nahıl'ın ürünlerine www.nahil.com.tr adresinden de online olarak ulaşılabiliyor.