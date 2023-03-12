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Oyuncu Pınar Altuğ: Kalbimi Hatay'da bıraktım. Deprem bölgesinden paylaştı

Pınar Altuğ, Hatay’da depremzedeleri ziyaret etti. Özellikle küçük çocuklar, “Çocuklar Duymasın” dizisinden tanıdıkları ünlü oyuncuya büyük ilgi gösterdi. Altuğ, çadır kentte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 12:26
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Deprem bölgesinden paylaştı. Oyuncu Pınar Altuğ: Kalbimi Hatay'da bıraktım.

Oyuncu Pınar Altuğ: Kalbimi Hatay'da bıraktım. Deprem bölgesinden paylaştı
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Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde meydana gelen korkunç deprem felaketinin üzerinden bir ayı aşan süre geçmesine rağman bölgeye yapılan yardımlar bütün hızıyla sürüyor.

Sık sık deprem bölgesine giden ünlü isimler depremzedelere ve özellikle çocuklara destek ve moral vermek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor..

Oyuncu Pınar Altuğ'da depremin yerle bir ettiği Hatay'da depremzedeler ve çocuklarla bir araya geldi. Altuğ Hatay'da yaşadığı anları ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

-“Hatay kalbimi sende bıraktım. Koşup bana sarılan çocuklar, her şeye rağmen Aslan gibi sağlam duran kadınlar, herkese tek tek ismiyle hitap edip her şeye yetişmeye çalışan komutanım, Türk kadınının gücünü gösteren Türkiye’nin en genç muhtarı olmaya aday Özlemciğim, doğum gününü çocuklara pasta göndererek kutlayan Halil Abi, gönüllü öğretmenler; hepiniz iyi ki varsınız.”

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