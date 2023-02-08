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Deprem bölgesine bir kereye mahsus reçetesiz ilaç verilecek

Hükümetten deprem bölgesi için nihayet ilaçla ilgili bir karar çıktı. SGK, sadece kronik hastalığı olan depremzedelere bir defaya mahsus reçetesiz ilaç verecek.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:35
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Deprem bölgesine bir kereye mahsus reçetesiz ilaç verilecek

Deprem bölgesine bir kereye mahsus reçetesiz ilaç verilecek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanların, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemelerini bir defaya mahsus reçetesiz temin edebileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşların, sağlık hizmeti alımlarındaki yaşanacak mağduriyetlerinin önlenmesi açısından birtakım tedbirler alındığı bildirildi.

Bu kapsamda afet bölgesinde ikameti bulunan sosyal güvenlik kapsamındaki kişiler, sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerini bir defaya mahsus Sağlık Uygulama Tebliği kuralı kapsamında reçetesiz temin edebilecek.

Ayrıca, afet bölgesinde bulunan vatandaşlar, SGK ile sözleşmeli sağlık kurumlarına yaptıkları müracaatlarında muayene katılım payından muaf tutulacak. Sosyal güvenlik kapsamındaki kişiler, kurum ile sözleşmeli eczanelerden alacakları ilaçlar ve tıbbi malzemeler için ilaç, reçete ve tıbbi malzeme katılım payı da ödemeyecek.

Deprem öncesinden kalan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım paylarının, daha sonra tahsil edilmek üzere erteleneceğinin de belirtildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

"5 Şubat 2023 tarihine kadar afet bölgesinde ikameti bulunan vatandaşların kurumla sözleşmeli eczane ve merkezlerden temin edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihlerinin 6 Şubat 2023 tarihi olacak şekilde düzenlenerek kişilerin ilaç ve tıbbi malzeme temin etmelerinin sağlanması, afet bölgesinde bulunan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında zorunlu 'IP' uygulamasının kaldırılması, afet bölgesinde faaliyet gösteren tüm sağlık hizmeti sunucularının Ocak-Şubat 2023 dönemlerine ait fatura ve reçete teslim süresi ile son günü 31 Mart 2023 tarihinden öncesi olan itirazlar ile itiraz değerlendirme komisyonuna ilişkin sürelerin 31 Mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılması hususlarına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmış olup işlemler bu kapsamda yürütülecektir."

AA

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vatandaş
8.02.2023 12:40
göçmenler ve göçmen politaklaı görünce birde bu durumu görünce okadar çok ve ağır söylenecek şeyler varki gözlerim doluyor !  
 
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