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Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantası, deprem gerçekleştikten sonraki kritik süreçte kişilere yardım ulaşana kadar hayatta kalmalarına büyük katkı sağlamaktadır. Doğru hazırlanan deprem çantası deprem sonrasında hayat kurtarabilir. Peki, Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:21
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Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?
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Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremin ardından yaşanan kayıplar depreme hazırlıklı olmak gerektiğini hatırlatıyor. Deprem öncesinde hazırlanan deprem çantası deprem sonrasında hayat kurtarabilir. Peki, Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yarım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların karşılanması ve değerli evrakların saklanacağı bir afet çantası, deprem çantası gereklidir.

Hazırlanan deprem çantasının kolay ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir.

Deprem çantasında kendimiz dışında sorumlu olduğumuz kişi veya kişilerin (engelliler, yaşlılar, bebekler) ve varsa evcil hayvanların da gerekli ihtiyaçları bulunmalıdır.

Deprem çantası hazırlamak deprem sonrasında yaşanılacak pek çok duruma hazırlık olmak için deprem çantasına sahip olmak önemli. Deprem çantasını doğru ve kaliteli malzemelerle hazırlamak gerekiyor. Peki, Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Afet çantası, deprem çantası acil tahliye gerektiren bir durumda kısa sürede ikamet yerini tahliye edebilmek için hazırlanmış, içinde sahibinin belli bir süre gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzeme olan çanta diye tanımlanabilir.

Deprem çantası, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

Afet ve Acil Durum Çantası, deprem çantası evinizde, iş yerinizde, okulunuzda ve sınıfınızda da olmalıdır.

Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı deprem çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız.

Deprem çantasına koyacağınız yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.

DEPREM ÇANTASININ İÇİNDE NELER OLMALI?

-Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

-Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.), tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, Diplomalar, Pasaport, banka cüzdanı vb., Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

-Giyecekler, iç çamaşırı, çorap, yağmurluk, iklime uygun giysiler

-Su

-Hijyen malzemeleri, sabun ve dezenfektanlar, diş fırçası ve macunu, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı, hijyenik ped

-İlk yardım çantası

-Uyku tulumu veya battaniye

-Çakı, düdük, küçük makas

-Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

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