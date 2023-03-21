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Deprem dağları parçaladı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, Kahramanmaraş depremlerinde dört bir yanını dağların kuşattığı mahallelerinde yakalanan depremzedeler o anları, "Böyle bir şey görmedik dağlar bölük bölük bölündü” sözleriyle anlattı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:23
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Deprem dağları parçaladı

Deprem dağları parçaladı
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde adeta taş üstünde taş kalmadı. 

Dört bir yanını dağların kuşattığı bin nüfuslu 457 haneden oluşan ve geriye bir avuç insanın kaldığı mahalle enkaza dönerken, depremzedeler o anları, "Böyle bir şey görmedik dağlar bölük bölük bölündü” diyerek anlattı.

Depremin evlerinin yanı sıra mahalleyi kuşatan dağları da vurduğunu aktaran Mehmet Akgün, "63 yaşındayım böyle bir şey görmedim, dağlarımız bölük bölük bölündü. Dağlarımızda bölünmeyen kaya kalmadı. İt kayası üç metre arkaya bölündü, ışkan değimiz dağ yarıya bölündü, her taraf paramparça oldu" dedi

Depremde dağlardan kopan kayaların yolu kapattığını kaydeden Davut İnkaya ise "Kozlu Mahallesi'nde yaşayan bir esnafım. Depremi mahallemizde yaşadım. Allah bir daha vermesin, kimseye yaşatmasın, it kayası dediğimiz dağın arka tarafı bölündü. Dağlardan kopan kayalar yolu kapattı kepçeler yolu açamadı. Mahallemizde de hasar çok, evlerimizde oturulacak bir hal yok" diye konuştu.

 

 

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