Deprem dağları parçaladı

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde adeta taş üstünde taş kalmadı.

Dört bir yanını dağların kuşattığı bin nüfuslu 457 haneden oluşan ve geriye bir avuç insanın kaldığı mahalle enkaza dönerken, depremzedeler o anları, "Böyle bir şey görmedik dağlar bölük bölük bölündü” diyerek anlattı.

Depremin evlerinin yanı sıra mahalleyi kuşatan dağları da vurduğunu aktaran Mehmet Akgün, "63 yaşındayım böyle bir şey görmedim, dağlarımız bölük bölük bölündü. Dağlarımızda bölünmeyen kaya kalmadı. İt kayası üç metre arkaya bölündü, ışkan değimiz dağ yarıya bölündü, her taraf paramparça oldu" dedi

Depremde dağlardan kopan kayaların yolu kapattığını kaydeden Davut İnkaya ise "Kozlu Mahallesi'nde yaşayan bir esnafım. Depremi mahallemizde yaşadım. Allah bir daha vermesin, kimseye yaşatmasın, it kayası dediğimiz dağın arka tarafı bölündü. Dağlardan kopan kayalar yolu kapattı kepçeler yolu açamadı. Mahallemizde de hasar çok, evlerimizde oturulacak bir hal yok" diye konuştu.