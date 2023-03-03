3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Deprem dehşeti kamerada

Kahramanmaraş depremlerinde en fazla hasarın olduğu yerlerden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaşanan sallantı, panik ve binaların yıkılma anları yer aldı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 17:05
Takip Et

Deprem dehşeti kamerada

Deprem dehşeti kamerada
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, facianın boyutu güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 

İslahiye'de, 7.7'lik depremin yaşandığı anlardaki görüntülerde 5 katlı binanın çökme anı kameralara yansıdı. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli sabah 04.17'deki deprem anında İslahiye'deki bir marketteki rafların sallanması da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

Kesilen elektrikler nedeniyle rafların döküldüğü ve yıkıldığı anlar karanlık olması nedeniyle görüntülenemezken, jeneratör devreye girdikten sonra yıkılmış raflar ve dökülmüş ürünlerin görüntüleri kameralarda yer aldı. 

Aynı depremde İslahiye'deki başka bir güvenlik kamerasının deprem anında kaydettiği görüntülerde ise 5 katlı binanın çökme anı yer aldı. 

Öğlen saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem esnasında ise İslahiye'deki bir benzin istasyonunun güvenlik kameraları, yaşanan paniği ve 6 katlı bir binanın çökme anlarını görüntüledi.

Kameralar, istasyon önünde bekleyen vatandaşların hızla araçlara binmelerini ve bazı vatandaşların yaya olarak kaçmalarının yanı sıra, binanın çökmesi ve hemen ardından yükselen toz bulutunu kayıt altına aldı.

Elbistan merkezli 7.6'lık depremin en şiddetli dalgaları ise bir başka güvenlik kamerasına yansıdı. Henüz yeri tam belirlenemeyen kamera görüntülerinde P olarak adlandırılan ilk dalgalar ile ikinci en şiddetli dalgası olan S dalgaları ile çevredeki sesler de net bir şekilde yer aldı. 

Depremin en yıkıcı dalgalarının kayıt altına alındığı deprem anındaki görüntülerde sallantıyla birlikte tek katlı ahşap yapıdan hızla kaçan bir köpeğin panik anları da görüntülere yansıdı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
1
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
2
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
3
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
4
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
5
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
6
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
7
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Türk sanatçı ödülü depremzedeler için alacak
﻿Türk sanatçı ödülü depremzedeler için alacak
﻿Türk sanatçı ödülü depremzedeler için alacak
﻿Demokrat Parti Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı
﻿Demokrat Parti Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı
﻿Demokrat Parti Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı
﻿Uzmanından işitme kaybı açıklaması
﻿Uzmanından işitme kaybı açıklaması
﻿Uzmanından işitme kaybı açıklaması
﻿Maden işçileri ölümden döndü
﻿Maden işçileri ölümden döndü
﻿Maden işçileri ölümden döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.