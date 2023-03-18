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Deprem enkazından 40 gün sonra cansız bedeni çıkartıldı

Kahramanmaraş'ta 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde aktif rol alan Muş AFAD ekipleri, Adıyaman'da  40 gün sonra enkazdan bir kişinin cansız bedenini çıkardı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 07:54
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Deprem enkazından 40 gün sonra cansız bedeni çıkartıldı

Deprem enkazından 40 gün sonra cansız bedeni çıkartıldı
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetindeki depremden dakikalar önce ikamet ettiği evinden ayrılarak iş yerine gitmek isteyen şehir içi minibüsle yolcu taşımacılığı yapan 41 yaşındaki Niyazi Bilgiç, Cumhuriyet Mahallesi 2555 Sokak içerisinde geldiği esnada deprem oldu. 

Otomobiliyle ilerlediği esnada yol kenarında bulunan bir bina Bilgiç’in kullandığı aracının üzerine çöktü. Depremden sonra yakınlarını arayan Bilgiç, ‘Ben Cumhuriyet Mahallesi’ndeyim üzerime bina çöktü ama tam olarak nerede olduğumu bilmiyorum’ diye konuştu. 

Bir daha kendisine ulaşılamayan Bilgiç için arama çalışmaları yapıldı. Yakınları ve ekipleri tarafından her yerde kayıp olarak aranan Niyazi Bilgiç’in aracı, bir yakını tarafından Cumhuriyet Mahallesi 2555 Sokak içerisinde bina enkazında görüldü. 

Bir kısmı enkaz altında olan bir kısmı ise açıkta olan aracı gören Bilgiç’in yakınları durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler, yaptıkları çalışmalarla bina enkazını bulunduğu yerden kaldırdı. Çalışmalar sonucunda 40 gündür kayıp olarak aranan Niyazi Bilgiç’in cenazesine ulaşıldı. Cenaze yapılan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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