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Bakan Soylu açıkladı: Depremde can kaybı 50 bin 399 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 399 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu "Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız" diye konuştu.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:25
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Deprem felaketinde can kaybı arttı

Bakan Soylu açıkladı: Depremde can kaybı 50 bin 399 oldu
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CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, depremde can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Can kaybı 50 bin 399'a yükseldi. Bin 120 kimliksiz var. Bunların birbiriyle eşleşecek olanlar var eşleşmeyecekler var. Adli tıp çalışıyor. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir. Ölü sayısı şöyle tespit ediliyor. Savcılıklar, Sağlık Bakanlığı ve özelliklerde kırsalda muhtar ve jandarmanın idari tespiti sonucunda yapılıyor. Suriyeleri kardeşlerimizi Göç Genel Müdürlüğü tespit ediyor. Burada tüm kurumlar işbirliği içerisinde çalışıyor. Kamuoyunu yanıltmanın ne gibi bir sonucu olabilir bizim açımızdan. Ölü sayısı ne ise onu vermeye çalışıyoruz. Depremde ölenlerin sayısını az göstermek kimin işine yarar kimin işine yaramaz. Bunlar süreci itibarsız kılabilmek için ortaya çıkan dedikodular" dedi. 

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