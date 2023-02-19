19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • EGM duyurdu: 'Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı'

EGM duyurdu: 'Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı'

Emniyet Genel Müdürlüğü, büyük depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 129 kişinin gözaltına alındığı, 24'ünün de tutuklandığını açıkladı. 

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 16:32
Takip Et

'Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı'

EGM duyurdu: 'Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı'
+
Aa
-

10 ili yıkan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilenler hakkında başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

"441 HESAP YÖNETİCİSİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI"

Açıklamada, 441 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 775 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 441 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 129 şahıs gözaltına alınmış, 24'ü tutuklanmıştır."

"DOLANDIRICILIK YAPAN 76 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI"

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen yurttaşların iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulan 76 oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik internet sitesinin kapatılmasının sağlandığının belirtildiği açıklamada, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek yurttaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek, cüzdanların dondurulmasının sağlandığı aktarıldı.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
5
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
6
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
7
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu   
﻿250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu   
﻿250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu   
﻿Djilobodji'nin yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
﻿Djilobodji'nin yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
﻿Djilobodji'nin yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
﻿Meksika arama kurtarma ekibinden Trabzonspor paylaşımı: Proteo kalbimizde yaşayacak
﻿Meksika arama kurtarma ekibinden Trabzonspor paylaşımı: Proteo kalbimizde yaşayacak
﻿Meksika arama kurtarma ekibinden Trabzonspor paylaşımı: Proteo kalbimizde yaşayacak
﻿Yunanistan’dan Türkiye’ye tıbbi malzeme desteği
﻿Yunanistan’dan Türkiye’ye tıbbi malzeme desteği
﻿Yunanistan’dan Türkiye’ye tıbbi malzeme desteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.