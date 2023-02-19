EGM duyurdu: 'Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı'

10 ili yıkan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilenler hakkında başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

"441 HESAP YÖNETİCİSİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI"

Açıklamada, 441 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 775 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 441 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 129 şahıs gözaltına alınmış, 24'ü tutuklanmıştır."

"DOLANDIRICILIK YAPAN 76 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI"

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen yurttaşların iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulan 76 oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik internet sitesinin kapatılmasının sağlandığının belirtildiği açıklamada, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek yurttaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek, cüzdanların dondurulmasının sağlandığı aktarıldı.(AA)