Deprem korkusu nasıl yenilir

Deprem gerçeğiyle yaşamaya alışmak zorunda olsak da binlerce insanımızı bu nedenle kaybetmek deprem korkusu yaratıyor. BU durumda uzmanlar devreye giriyor ve deprem korkusundan nasıl kurtulacağını söylüyor. İşte o korkudan kurtulmanın yolları. Ama önce o korkunun oluşmasına neden olan belirtilere bakalım.

Yerinde duramama, huzursuzluk

Her an daha kötü bir şey olacakmış gibi alarm durumda olma hali

Travmatik olayı hatırlatacak şeylerden kaçınma

Kendi ya da sevdiklerimizin hayatıyla ilgili şiddetli kaygı hissi

Şoka girme, uyuşma, inanmakta güçlük çekme

Uyku bozuklukları, uykuya dalmakta güçlük

İştahta azalma ya da artma

Benzer bir olayın yeniden yaşanabileceği ihtimaline karşı duyulan şiddetli korku

Gün içinde travmatik olayla ilgili anıların canlanması, olayla ilgili kabuslar görme

Günlük aktivitelere odaklanmakta güçlük

Hatırlamakta ve karar vermekte güçlük

Peki, bu korkudan nasıl kurtuluruz? İşte o bilgiler

Kendinizi Başka Aktivitelere Yönlendirin

Günlük yaşantınıza mümkün olduğunca aktif olarak devam edin

Normal rutininizi sürdürün

Her zaman oyalanacak bir şeyler bulun

Uyku düzenine dikkat edin

Önlemlerinizi alın

Korkunuzu paylaşın

İyi beslenmeye dikkat edin