Deprem korkusu nasıl yenilir

Deprem gerçeğiyle yaşamaya alışmak zorunda olsak da binlerce insanımızı bu nedenle kaybetmek deprem korkusu yaratıyor. BU durumda uzmanlar devreye giriyor ve deprem korkusundan nasıl kurtulacağını söylüyor. İşte o korkudan kurtulmanın yolları. Ama önce o korkunun oluşmasına neden olan belirtilere bakalım.
Yerinde duramama, huzursuzluk
Her an daha kötü bir şey olacakmış gibi alarm durumda olma hali
Travmatik olayı hatırlatacak şeylerden kaçınma
Kendi ya da sevdiklerimizin hayatıyla ilgili şiddetli kaygı hissi
Şoka girme, uyuşma, inanmakta güçlük çekme
Uyku bozuklukları, uykuya dalmakta güçlük
İştahta azalma ya da artma
Benzer bir olayın yeniden yaşanabileceği ihtimaline karşı duyulan şiddetli korku
Gün içinde travmatik olayla ilgili anıların canlanması, olayla ilgili kabuslar görme
Günlük aktivitelere odaklanmakta güçlük
Hatırlamakta ve karar vermekte güçlük
Peki, bu korkudan nasıl kurtuluruz? İşte o bilgiler
Kendinizi Başka Aktivitelere Yönlendirin
Günlük yaşantınıza mümkün olduğunca aktif olarak devam edin
Normal rutininizi sürdürün
Her zaman oyalanacak bir şeyler bulun
Uyku düzenine dikkat edin
Önlemlerinizi alın
Korkunuzu paylaşın
İyi beslenmeye dikkat edin
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