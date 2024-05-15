Ünlü boksör aldığı darbenin ardından öldü! Ringde tüyler ürperten anlar

İngiliz boksör Sherif Lawal, Londra’daki ilk profesyonel mücadelesinde talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Harrow Leisure Centre’da gerçekleşen altı rauntluk maçta, Portekizli rakibi Malam Varela ile karşılaşan Lawal, dördüncü rauntta aldığı darbe sonucu nakavt oldu.

29 yaşındaki Lawal, yere düştükten sonra ringe çağrılan doktorlar tarafından yaklaşık yirmi dakika süren kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesi ringde gerçekleştirildikten sonra hastaneye kaldırılan Lawal, ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Olayın ardından salondaki diğer tüm maçlar iptal edildi. 2018 yılından bu yana amatör olarak boks yapan Lawal’ın, profesyonel arenada tecrübesi bulunmuyordu.

Warren Boxing Management tarafından yapılan açıklamada, “Sherif Lawal, dün gece Harrow Eğlence Merkezi’nde gerçekleşen ilk profesyonel maçında aldığı darbe sonucu yere düşmüştür. Doktorların tüm çabalarına rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Bu acı dolu dönemde, Sherif’in ailesine, dostlarına, antrenörlerine ve onu seven herkese başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.