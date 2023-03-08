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Depremin ardından dağın zirvesinde ürküten görüntü

Depremden etkilenen Malatya’da bin 400 rakımlık bir dağda dev yarıklar görüldü. Dev yarıklar görenleri korkuttu. 

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 10:42
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Deprem sonrası bin 400 metre rakımda ürküten görüntü

Depremin ardından dağın zirvesinde ürküten görüntü
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da bin 400 rakımlı dağda oluşan dev yarıklar görenleri ürkütüyor.

METRELERCE YARIKLAR OLUŞTU

Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen 11 ilden bir olan Malatya’da birçok dağ yerinden oynarken, Akçadağ ilçesi Aliçeri - Resuluşağı mahallelerinin bulunduğu bölgedeki bin 400 rakımlı dağlarda metrelerce yarıklar oluştu.

"KAR KALKINCA DEPREMİN NE KADAR ŞİDDETLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

İlçenin birçok farklı noktasında benzer görüntülerin bulunduğunu ifade eden bölge sakinlerinden Zafer Cahit Leventoğlu, "Akçadağ ilçe merkezinde 15 gün önce buraları cep telefonu ile çekmiştim, kar kalkınca depremin ne kadar şiddetli olduğunu gördük. Levent Mahalle yolu dağlardan kopan kayalar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Bölge halkına yardımlar helikopterlerle yapıldı. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.

 

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