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Deprem suyun rengini değiştirdi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'ndeki doğa harikası Yeşilgöz obruğunda suyun rengi değişti.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 11:36
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Deprem suyun rengini değiştirdi

Deprem suyun rengini değiştirdi
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Tekir Mahallesindeki Yeşilgöz obruğundaki su önce tamamen kurudu. Günler sonra su seviyesi eski konumuna gelirken, suyun rengi de değişti. 

Daha önce turkuaz rengini andıran görüntüsü ile dikkat çeken Yeşilgöz'ün suyu deprem sonrası kahve rengi oldu. Çamurlu suyu andıran Yeşilgöz'ün son durumu kameralara yansıdı.

Her mevsim soğuk suyu, eşsiz manzarası ve göz alıcı güzelliği ile Kahramanmaraş'ın nazar boncuğu olarak adlandırılan Yeşilgöz, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyordu.

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