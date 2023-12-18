‘Deprem Tetikte Modu' arttı dikkat

Deprem herkesin korkulu rüyası. Uzmanları ise vatandaşları ‘Deprem Tetikte’ modu konusunda uyarıyor. İşte deprem tetikte modunun ne olduğu ve ne yapılması gerektiğinin ayrıntılı yanıtları….



Depremlerin art arda meydana gelmesinin vatandaşlarda büyük korku ve paniğe yol açtığına vurgu yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuğba Kara, “ Deprem gibi büyük travmalardan sonra bu rutinlerimiz ve hayatımızın akışı değişir. Kaygı, korku, çaresizlik gelişir. Bu nedenle çarpıntı, nefes darlığı, titreme ve baş dönmesi oluşabilir. ” diye konuştu.

SİNİR SİSTEMLERİ NASIL TETİKTE OLUR?

İnsanların bir tehlike ile karşı karşıya kaldığında hayatta kalma modu devreye giriyor.

Uzmanı, “ Depremden sonra gelenler baş dönmesi, yerin ayağının altından kayması hissi ya da dengesiz olduklarını anlatıyor. Çünkü artçı depremler de sık sık olduğundan eskiden farkında olmadığımız düşük şiddetteki artçı depremlerin de farkına varılır.

Gün içinde vücudumuzun birçok bölgesindeki kaslarda şiddeti düşük olsa da ağrılar olur. Depremden sonra bu belirtiye odaklandık. ” şeklinde konuştu.

PSİKİYATRİ UZMANINA GİDİLMELİ

Vatandaşların deprem tetikte modundan çıkamayıp, 2 ay içerisinde hayatlarını stabil hale getiremedikleri takdirde hemen bir uzmana gitmeleri gerekiyor. Tuğba Kara, konuyla ilgili şunları söylüyor:

“Deprem insanları fiziksel ve psikolojik olarak etkileyen en büyük afet. Günlük yaşamımızda değişiklikler yapmamız devamlı rasathane kontrolü veya lamba kontrolü yapmamız da tehlikeli. Baş dönmesi gibi belirtiler varsa nöroloji ya da kulak burun boğaz hastalıklarına başvurmaları gerekir.”

İHA