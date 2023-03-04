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Deprem uzmanından yürekleri ağza getirecek açıklama. Domino etkisi yapacak depremi açıkladı o bölgeyi işaret etti

Prof. Dr. Can Ayday, beklenen büyük Marmara depremine ilişkin İç Anadolu Bölgesi’nden de geçen fay hattının burada deprem oluşturabileceğini belirtti.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 11:56
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Deprem uzmanından korkutan açıklama: Marmara depremi o bölgeyi de tetikleyebilir

Deprem uzmanından yürekleri ağza getirecek açıklama. Domino etkisi yapacak depremi açıkladı o bölgeyi işaret etti
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İHA'nın haberine göre, Eskişehir’in İnönü ilçesindeki nadir görülen fay hattı hakkında konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, “Marmara’da olacak bir deprem domino etkisiyle burada yeni bir deprem oluşturabilir” dedi.

Eskişehir’in İnönü ilçesinden geçen fay hattı, ülkemizde bulunan diğer fay hatlarına göre yer üzerinde olmasıyla ayrılıyor. Fayın geçtiği yerde oluşan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki kırık, fay aynasını gözler önüne seriyor. Bu nadir görünürlükteki fay hattının muhtemel Marmara depreminden etkilenebileceğini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, “Eğer bu fayın ucundaki Kuzey Anadolu Fayı’nda hareket olursa, doğal olarak o da burayı da etkiler” dedi.

“TÜRKİYE’DE BU KADAR UZUN DEVAM EDEN NADİR YERLERDEN BİRİSİ DİYEBİLİRİZ”

İnönü ilçesinde bulunan fayın kırılmasıyla oluşan fay aynasının Türkiye’de nadir görülen bir yer olduğunu belirten Prof. Dr. Can Ayday, “İnönü fayı, fay aynası diyeceğimiz bir yer. Gördüğünüz gibi fay kırıldığı zaman ayna diyebileceğimiz bu tür düz kırılmalar olan bir yer. Fayın kırıldığı yerden bizim bulunduğumuz blok aşağıya düşmüş. Buranın en önemli özelliklerinden birisi de bu kadar açık, seçik ve uzun devam etmesi. Yaklaşık 5 kilometre devam eden dümdüz bir ayna görüyoruz. Türkiye’de bu kadar uzun devam eden nadir yerlerden birisi diyebiliriz. Bu fay pliyosen ve holosen dediğimiz jeolojik zamandan kalan bir kırık. 1 milyon ile 1,8 milyon yıl arasında bir geçmişi var. Aynı fay değişik aralıklarla farklı zamanlarda da kırılıyor. Bu İnönü fayının aktif olması da ondan dolayı önemli. 10 bin yıl içinde kırılan faylara biz aktif fay adını veriyoruz. Yaklaşık 50 metrelik bir atım var, yukarıdan aşağıya inmiş” dedi.

“MARMARA’DA OLACAK BİR DEPREM DOMİNO ETKİSİYLE BURADA YENİ BİR DEPREM OLUŞTURABİLİR”

Beklenen büyük Marmara depreminin İnönü ilçesinden geçen fay hattını da etkileyebileceğini ve İç Anadolu Bölgesi’nde de deprem oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Ayday, şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş’ta olan deprem, Hatay’daki 6,4’lük depremi etkiledi, hatta 6 Şubat’ta Pazarcık’ta olan deprem 9 saat sonra oluşan Elbistan depremini de etkiledi. Domino etkisidir bu. Eğer bu fayın ucunda, Kuzey Anadolu Fayı’nın diğer ucunda Bursa’ya yakın, Yalova’ya yakın bir hareket olursa, doğal olarak o da burayı etkiler. Gücü buraya bindirir. Eğer burada da bir sıkışma varsa, kırılma açığa çıkar. Marmara’da olacak bir deprem domino etkisiyle burada yeni bir deprem oluşturabilir.”

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