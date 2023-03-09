Evi yıkılan depremzede isyan etti. Deprem vergileri nerede?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Gaziantep’in Islahiye ilçesindeki çadırkentte kalan Hamza Mert, depremde yıkılan evine “hasarsız” raporu verildiğini ve ahırının da ticarethane olarak gösterildiğini açıkladı.

"27 GÜNDÜR GELEN OLMADI"

Günlerdir raporun düzeltilmesini beklediğini belirten Mert, raporda ahırının da “ticarethane” olarak gösterildiğini kaydetti. Mert, “e-Devlet’e girdiğimde benim ev hasarsız. Ahırımı da ticarethane göstermişler. Buna itiraz ettim, 27 gündür gelen olmadı” diye konuştu.

Mert, kendilerine belediyeler ve yurttaşların yardım ettiğini, ancak hükümetin yönettiği kurumlardan gerekli yardımı göremediklerini ifade ederek, “Sadece devletten AFAD ve Kızılay çadırı gördük, başka yardım alamadık” dedi.

“DEPREM VERGİLERİ NEREDE”

Hamza Mert, ilçede kiralık ev dahi kalmadığını aktararak, “Bu devlet nerede? Rivayete göre, diyorlar, ‘Yüzde 60’ını biz ödeyeceğiz, yüzde 40’ını sen ödeyeceksin’. Bu devlete bu zamana kadar niye vergi verdik? Deprem vergileri nerede? Bizim evlerimizi yapacak, teslim edecek. Yurt dışından gelen paralar nerede? Bizim evlerimizin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.