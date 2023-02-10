10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem vergisinde 23 yıllık tahsilat 88 milyar TL. Nerede bu paralar açıklayın!

Deprem vergisinde 23 yıllık tahsilat 88 milyar TL. Nerede bu paralar açıklayın!

1999 Marmara depremi sonrası dönemin hükümetince getirilen vergiler arasında yer alan ve daha sonra kalıcı hale geldiği için “deprem vergisi” diye bilinen özel iletişim vergisinde (ÖİV) 2000-2022 döneminde toplam 87 milyar 998,6 milyon liralık tahsilat gerçekleşti.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 19:45
Takip Et

Deprem vergisinde 23 yıllık tahsilat 88 milyar TL

Deprem vergisinde 23 yıllık tahsilat 88 milyar TL. Nerede bu paralar açıklayın!
+
Aa
-

Dünya gazetesi yazarı Naki Bakir, ‘Deprem vergisi’nde 23 yıllık tahsilat 88 milyar TL” başlıklı yazısında özetle şu bilgileri aktardı:

17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara ve civarında meydana gelen ve resmi raporlara göre 17 bin 840 kişinin öldüğü 7,4 şiddetindeki depremde 285 bin 211 ev ve 42 bin 902 iş yeri yıkılmış ya da zarar görmüş; çok geniş bir coğrafyada büyük çaplı hasara yol açan deprem, GSYH, istihdam, büyüme ve kamu harcamaları gibi makro ekonomik göstergelerin yanı sıra Türkiye ekonomisi için önemli miktarda döviz girdisi sağlayan turizm sektörüne de darbe vurmuştu.

Bülent Ecevit’in başında olduğu dönemin hükümeti tarafından, depremin yol açtığı ve TÜSİAD’a göre 17 milyar, DPT’ye göre 15-19 milyar, Dünya Bankası’na göre ise 12-17 milyar dolar düzeyindeki ekonomik kayıpları gidermek amacıyla ek vergiler getirilmişti.

1999 yılında Marmara bölgesinde yaşanan büyük depremin yol açtığı ekonomik kayıpları gidermek amacıyla dönemin hükümeti tarafından ihdas edilen vergiler arasında yer alan ve daha sonra kalıcı hale geldiği için “deprem vergisi” olarak bilinen özel iletişim vergisinde (ÖİV) 23 yılda gerçekleşen toplam tahsilatın yaklaşık 88 milyar lira olduğu belirlendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
4
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
5
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
6
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
7
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Depremzedeler için Rusya'daki camilerde dua edildi
﻿Depremzedeler için Rusya'daki camilerde dua edildi
﻿Depremzedeler için Rusya'daki camilerde dua edildi
﻿Valencia ailesiyle birlikte yardım kolilerini tırlara yükledi: Duygulandıran tablo
﻿Valencia ailesiyle birlikte yardım kolilerini tırlara yükledi: Duygulandıran tablo
﻿Valencia ailesiyle birlikte yardım kolilerini tırlara yükledi: Duygulandıran tablo
﻿Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı
﻿Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı
﻿Depremzede çocuklara Altınordu kucak açtı
﻿AFAD'dan artçı sarsıntı açıklaması
﻿AFAD'dan artçı sarsıntı açıklaması
﻿AFAD'dan artçı sarsıntı açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.