Deprem vergisinde 23 yıllık tahsilat 88 milyar TL. Nerede bu paralar açıklayın!

Dünya gazetesi yazarı Naki Bakir, ‘Deprem vergisi’nde 23 yıllık tahsilat 88 milyar TL” başlıklı yazısında özetle şu bilgileri aktardı:

17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara ve civarında meydana gelen ve resmi raporlara göre 17 bin 840 kişinin öldüğü 7,4 şiddetindeki depremde 285 bin 211 ev ve 42 bin 902 iş yeri yıkılmış ya da zarar görmüş; çok geniş bir coğrafyada büyük çaplı hasara yol açan deprem, GSYH, istihdam, büyüme ve kamu harcamaları gibi makro ekonomik göstergelerin yanı sıra Türkiye ekonomisi için önemli miktarda döviz girdisi sağlayan turizm sektörüne de darbe vurmuştu.

Bülent Ecevit’in başında olduğu dönemin hükümeti tarafından, depremin yol açtığı ve TÜSİAD’a göre 17 milyar, DPT’ye göre 15-19 milyar, Dünya Bankası’na göre ise 12-17 milyar dolar düzeyindeki ekonomik kayıpları gidermek amacıyla ek vergiler getirilmişti.

1999 yılında Marmara bölgesinde yaşanan büyük depremin yol açtığı ekonomik kayıpları gidermek amacıyla dönemin hükümeti tarafından ihdas edilen vergiler arasında yer alan ve daha sonra kalıcı hale geldiği için “deprem vergisi” olarak bilinen özel iletişim vergisinde (ÖİV) 23 yılda gerçekleşen toplam tahsilatın yaklaşık 88 milyar lira olduğu belirlendi.