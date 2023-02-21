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Oktay Kaynarca adına sahte TikTok hesabı açıp yardım topladılar. Deprem vicdansızları durmak bilmiyor

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir karakterini canlandıran Oktay Kaynarca adına açılan sahte TikTok hesabından depremzedeler için yardım topladığını görünce harekete geçti.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 16:26
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Deprem vicdansızları durmak bilmiyor! Oktay Kaynarca adına sahte TikTok hesabı açıp yardım topladılar

Oktay Kaynarca adına sahte TikTok hesabı açıp yardım topladılar. Deprem vicdansızları durmak bilmiyor
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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde hayat verdiği Cezayir karakteri ile büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaraları sarmak için ilk günden beri seferber oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Kaynarca, son olarak adına açılan sahte TikTok hesabından depremzedeler için yardım toplandığını öğrendi.

Ortağı Onur Tan’la çektiği eski bir fotoğrafını kullanarak “İstikamet Malatya sizleri seviyorum” mesajını atan ve altına “Mesaj kutusu açıktır, depremzedeler için yardım etmek isteyenler yazsın” yazan sahte kullanıcı Kaynarca’yı kızdırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca sahte TikTok hesabını şikayet etti. Bu arada ünlü oyuncunun kendisine ait ekibi tarafından yönetilen mavi tıklı bir tiktok hesabının olduğu öğrenildi.
 

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