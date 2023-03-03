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Hatay'da kuyumcu yağmaladılar İstanbul'da yakalandılar

Hatay'da enkaza dönen bir kuyumcu dükkanındaki altınları yağmaladığı tespit edilen 5 kişi İstanbul’da yakalandı. Kuyumcu dükkanının yağmalanmasının, söz konusu iş yerinin sahibinin anne babasını bir başka enkazın altından kurtarmaya çalıştığı sırada gerçekleştiği belirtildi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 13:59
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Deprem yağmacılarına İstanbul Polisinden darbe

Hatay'da kuyumcu yağmaladılar İstanbul'da yakalandılar
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Hatay'da yıkılan binadaki kuyumcuyu yağmaladıkları ileri sürülen 5 kişiyi İstanbul polisi yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından, enkaz altına kalan kuyumcu dükkanlarında altın çalan bazı şüphelilerin, özel bir araçla kente geldiği yolundaki ihbar üzerine harekete geçti. 

ÇALDIKLARI ALTINLA ARAÇ ALDILAR

Polis ekipleri iddialar üzerine çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirtilen aracı alan kişilerin Hatay'dan geldiğini belirledi. Bunu üzerin araçta ve adreste savcılık talimatıyla arama yapıldı. Şüphelilerin çaldıkları altınlarla bir araç aldıkları, bir kısmını Esenyurt'ta bir adreste sakladıkları belirtildi.

Polis ekiplerince şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda, 418 gram ağırlığında altın, kolye, yüzük, küpe, yarım altın, çeyrek, gümüş teşbih, kol saati ve bin 415 lira para bulundu. Altınların Hatay'daki bir kuyumcudan çalındığı anlaşıldı. Bunu üzerine olayın şüphelileri Mehmet G. (28), Ahmet I. (26), Hülya N. (30), Zekiye B. (33) ve Erdoğan T. (41) gözaltına alındı. Polisin çalınan altınların kalan kısmını bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, polis kuyumcu dükkânın sahibine de ulaştı.

Olayın mağduru olan iş yeri sahibinin “Annem ve babam ilk depremde enkaz altında kaldı. Onları kurtarmaya koştuk. İlk depremde kuyumcu dükkânı yıkılmamıştı. İkinci deprem iş yerimizin bulunduğu binayı da yıkmış. Ancak anne babamın bulunduğu enkazın başında olduğumuz için bakamadık. Anne babamı çıkardıktan sonra bakabildik. Yağmalandığını gördük” dediği öğrenildi.

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