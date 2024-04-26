Depremde ailesini kaybeden vatandaşa ‘Davadan çekil ne istersen verelim' teklifi

6 Şubat’ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremlerde, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 8’inci saniyesinde yıkılarak 42 vatandaşın yaşamını yitirmesine sebep olan Bad-ı Saba sitesine ilişkin davada, ikisi tutuklu 10 sanık hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis isteniyor. Davanın ilk duruşması önümüzde gün tamamlanırken, dönemin AKP Dulkadiroğlu ilçe başkanı ve müteahhit Şahin Avşaroğlu’nun tutukluluk halinin devam etmesine hükmedildi.

MÜTEAHHİT “10 ŞİDDETİNDE DEPREME BİLE DAYANIR” DEMİŞTİ

Bad-ı Saba sitesinde ailesini yitiren Nuri Gülçin, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, söz konusu bina için AKP’li Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın müteahhit Avşaroğlu’na kefil olduğunu iletti ve “Dairemi proje aşamasından girerek aldım. Avşaroğlu sitenin kentin en sağlam yeri olacağını söyledi” açıklamasında bulundu.

Sitenin çevresinin bataklık olduğunu ve binanın temelinden su çıktığını, 2022 yılının mayıs ayında, taşındıklarında öğrendiğini aktaran Gülçin, “Avşaroğlu’nun yanına gittim. Bana ‘Burası 10 şiddetinde depreme bile dayanıklıdır’ dedi” sözlerini kaydetti.

RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Gülçin, binanın temelindeki sıvılaşma sebebiyle, vatandaşların cesetlerinin suyun içinden çıktığını ifade ederek durumu belgelemek amacıyla zemin etüdü yaptırmak istediğini fakat sanık tarafının jeoloji mühendisine ulaştığını aktardı.

“Kendisine ‘Sana eski zemin etüdü raporunu verelim o değerlerde bir rapor hazırla’ teklifinde bulundular. “ ifadesini kullanan Gülçin, mühendisin 200 sayfalık zemin etüdü raporunun içine başka bir alana ait Jeofizik raporunu yerleştirdiğini açıkladı.

Müteahhit Şahin Avşaroğlu’nun, kardeşinin arkadaşının kendisini aradığını ifade eden Gülçin, “ ‘Davadan çekil ne istersen verelim’ teklifinde bulundu. Hayatları boyunca ya insanları satın alarak ya da satılarak hayatlarını devam ettirdikleri için bizi de kendileri gibi zannettiler. ” ifadelerini kullandı.