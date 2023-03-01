Hande Yener ve Abdurrahman Aydın'ın konuşması yürekleri sızlattı

Ünlü isimler, tüm Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Çeşitli bağış ve yardımların yapıldığı deprem bölgesinde morallerin yüksek tutulması için birçok ünlü isim depremzedelerle iletişim kurmaya özen gösteriyor.

Ünlü şarkıcı Hande Yener de bu isimlerden biri oldu. Hatay'da enkaz altından kurtarılan ve ve Ankara’daki hastanede tedavisi devam eden Abdurrahman Aydın'ın hayalini gerçekleştirmek isteyen ünlü şarkıcı harekete geçti. Ünlü şarkıcı, arkadaşları iş insanı Murat Karabova ve İrem Betil aracılığıyla Abdurrahman Aydın ile görüntülü konuştu. Depremde iki bacağını kaybeden Abdurrahman, Hande Yener'i karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı.

"BANA UMUT OLDUNUZ"

"Enkaz altında annemi kaybettim. Onu korumak kollamak isterken iki bacağımdan oldum. 21 günden beri hastanedeyim. Umutlarımı da kaybetmiştim. Ama bana umut oldunuz. Sizlere teşekkür ederim." diye konuşan Abdurrahman'ı dikkatle dinleyen Hande Yener "Bir tanem çok geçmiş olsun. Seni gördüm daha iyi oldum. Hep aklım sende." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN ÇOCUKLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ"

Abdurrahman ile konuşmasından çok etkilenen Yener, daha sonrasında yaptığı açıklamada "Bütün aileler bizim, bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Yardımların devam etmesi gerekiyor." dedi.



