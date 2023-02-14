Oyuncu Mine Tugay'dan duygusal paylaşım. Depremde hayatını kaybeden arkadaşı Eylem Şafak Aydın'a veda etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki büyük deprem, etrafındaki 10 ilde de yıkıma neden olmuştu.

Arama çalışmaları sonucu, Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın'ın da vefat ettiği öğrenildi. Evlat acısıyla yanan Orhan Aydın'a sanat camiasından baş sağlığı mesajları yağdı.

Eylem Şafak Aydın'ın zamansız vefatıyla sarsılan bir isim de Mine Tugay oldu.

Mine Tugay, dostu Eylem Şafak Aydın'a şu sözlerle seslendi:

''ÇARESİZİZ''

''Son sözlerin 'Ufak tefek yaralarım var ama iyiyim'miş Eylem. Sen buradan gidene kadar o beş gün boyunca bana yaşattığın umut için, tükendiğim her anda beni tekrar umuda çektiğin için, bana umut gerçekten nedir öğrettiğin için teşekkür ederim arkadaşım. ''Bu kadar mı çaresiziz?'' dedim, günlerce gelmeyen vinç yüzünden seni kurtarmak için çalışan insanlara... ''Evet, bu kadar çaresiziz'' dediler. İnanmadım buna. Bütün kötü şeye rağmen direndiğini biliyordum çünkü…''

''ÖZÜR DİLERİM''

'Biz yetişemedik Eylem, biz senin gibi güzel ruhlara, milyonlarca cana yaşamlarını veremedik. Çok öfkeliyim kız kardeşim...

Seni çok özlüyorum. Gittiğine hala inanmak istemiyorum... Özür dilerim Eylem, özür dilerim.''