25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kenan İmirzalıoğlu’nun kelimeler boğazına dizildi. Depremde hayatını kaybeden Milyoner yarışmacısı Simay Atlı soruldu

Kenan İmirzalıoğlu’nun kelimeler boğazına dizildi. Depremde hayatını kaybeden Milyoner yarışmacısı Simay Atlı soruldu

Kenan İmirzalıoğlu, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programa katılan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybetmesi ile ilgili duygulandı ve uzun bir süre konuşamadı. Oyuncu, "Çok üzgünüm. Allah bu felaketi de inşallah bir daha başımıza getirmesin" dedi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 12:10
Takip Et

Depremde hayatını kaybeden Milyoner yarışmacısı Simay Atlı soruldu. Kenan İmirzalıoğlu’nun kelimeler boğazına dizildi 

Kenan İmirzalıoğlu’nun kelimeler boğazına dizildi. Depremde hayatını kaybeden Milyoner yarışmacısı Simay Atlı soruldu
+
Aa
-

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Çubuklu Hadsiz Bosphorus adlı mekan çıkışında görüntülendi.

İmirzalıoğlu, "Olaylarla alakalı konuşmak istemiyorum çok üzgünüm, nasıl olabiliriz ki?" dedi. ATV yönetiminin Tek Yürek Türkiye ortak yayınına Oktay Kaynarca ile katılmamasını istemediği haberleri üzerine, "Kenan Bey Oktay Kaynarca ile görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Evet görüşüyorum Oktay'la aramız gayet iyi" cevabını verdi.

UZUN SÜRE KONUŞAMADI

Kim Milyoner Olmak İster? yarışma programa katılan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybetmesi ile ilgili duygulanan ve uzun bir süre konuşamayan İmirzalıoğlu, "Allah bu felaketi de inşallah bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız. Sonra konuşalım üzgünüm" dedi.

SOSYAL MEDYA HESABIM YOK

Oyuncu, "Kenan Bey sizin adınıza tweet'ler atılmıştı sosyal medya hesabınızdan" sözlerine, "Öncelikle ben sosyal medyada hiç hesap açmadım. Benim hiç hesabım olmadı. Benim adıma bir hesap açmadım. Bunun sizin iyi bilmeniz lazım. Olan hesaplarda sahte hesaplar. Bu böyle bilinsin. Benim adıma kim bir şeyler paylaşır yazarsa bilinsin ki o kişi ben değilim. Benim hiç hesabım olmadı" diyerek evinin yolunu tuttu.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
2
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
3
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
4
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
5
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
6
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
7
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Cehennem topuzu bitkisinin mucize faydaları
﻿Cehennem topuzu bitkisinin mucize faydaları
﻿Cehennem topuzu bitkisinin mucize faydaları
﻿Hasara deprem neden olduğu için sigortalar araçlara değer kaybı ödenmeyecekmiş
﻿Hasara deprem neden olduğu için sigortalar araçlara değer kaybı ödenmeyecekmiş
﻿Hasara deprem neden olduğu için sigortalar araçlara değer kaybı ödenmeyecekmiş
﻿Doğunun en soğuk şehri eksi 22'yi gördü
﻿Doğunun en soğuk şehri eksi 22'yi gördü
﻿Doğunun en soğuk şehri eksi 22'yi gördü
﻿Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.