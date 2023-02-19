Taha Duymaz'ın kendisine sorulan ayıp soruya verdiği cevap yeniden gündem oldu.. Ünlü fenomen depremde hayatını kaybetmişti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlere Hatay'da halasının evinde yakalanan fenomen Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Günlerdir enkaz altında aranan Taha Duymaz ile bazı kardeşlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Taha Duymaz'ın ölüm haberi sonrası daha önce yaptığı bir açıklama gündem oldu. "Size bir konu hakkında açıklık getirmek istiyorum. Sürekli bana ‘Top musun?, Gay misin?’ diyenler oluyor" diyerek yaptığı açıklamada Taha Duymaz şunları söylemişti:

"Ben köy ortamında doğdum, büyüdüm ve bu sosyal medyaya ilk başladığım günlerde diksiyonum, evet biraz kötüydü. Ben konuşmamı düzeltmeye çalıştıkça neden kız gibi konuşuyorsun ya da neden kız gibi sürekli yemek yapıyorsun deyip durdunuz.

''Erkeklik kabadayı gibi konuşup, elde tespihle dolaşıp, kadına şiddet uygulamaksa, emin olun top olmayı tercih ederim. Lütfen, karşı tarafı rencide etmeden önce dönün bir kendinize bakın. Tekrardan söylüyorum, lütfen artık bana bu tür sorular sormayın. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri ya da kendinize söylenmesini istemediğiniz şeyleri bir başkasına söylemeyin Iütfen. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Lütfen, herkese saygı duymayı ve ayrımcılık yapmayı bırakalım. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.”

Taha Duymaz'ın bu yanıtı yeniden gündem olunca günlerdir enkaz kaldırma çalışmalarında yer alan CZN Burak da bir paylaşım yaptı. Arkadaşı Taha'nın sözlerini paylaşan CZN Burak şunları yazarak beğeni topladı:

"En büyük kabadayılık evine ekmek götürmektir, sevgidir, saygıdır, büyüğe hürmet küçüğe sevgidir, insanlara yardım etmektir, küfürsüz konuşmaktır, haddini bilmektir, kendini üstün görmemektir...