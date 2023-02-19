19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Taha Duymaz'ın kendisine sorulan ayıp soruya verdiği cevap yeniden gündem oldu.. Ünlü fenomen depremde hayatını kaybetmi

Taha Duymaz'ın kendisine sorulan ayıp soruya verdiği cevap yeniden gündem oldu.. Ünlü fenomen depremde hayatını kaybetmişti

Büyük yıkımın 12. gününde Hatay'da cansız bedenine ulaşılan fenomen Taha Duymaz'ın geçmişte yaptığı açıklama yeniden gündem oldu. CZN Burak ise Duymaz'ın o sözlerini paylaşarak "Zorbalığa uğradın" dedi. CZN Burak'ın sözlerine beğeni yağdı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 17:06
Takip Et

Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın kendisine sorulan ayıp soruya verdiği cevap yeniden gündem oldu.

Taha Duymaz'ın kendisine sorulan ayıp soruya verdiği cevap yeniden gündem oldu.. Ünlü fenomen depremde hayatını kaybetmişti
+
Aa
-

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlere Hatay'da halasının evinde yakalanan fenomen Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Günlerdir enkaz altında aranan Taha Duymaz ile bazı kardeşlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Taha Duymaz'ın ölüm haberi sonrası daha önce yaptığı bir açıklama gündem oldu. "Size bir konu hakkında açıklık getirmek istiyorum. Sürekli bana ‘Top musun?, Gay misin?’ diyenler oluyor" diyerek yaptığı açıklamada Taha Duymaz şunları söylemişti:

"Ben köy ortamında doğdum, büyüdüm ve bu sosyal medyaya ilk başladığım günlerde diksiyonum, evet biraz kötüydü. Ben konuşmamı düzeltmeye çalıştıkça neden kız gibi konuşuyorsun ya da neden kız gibi sürekli yemek yapıyorsun deyip durdunuz.

''Erkeklik kabadayı gibi konuşup, elde tespihle dolaşıp, kadına şiddet uygulamaksa, emin olun top olmayı tercih ederim. Lütfen, karşı tarafı rencide etmeden önce dönün bir kendinize bakın. Tekrardan söylüyorum, lütfen artık bana bu tür sorular sormayın. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri ya da kendinize söylenmesini istemediğiniz şeyleri bir başkasına söylemeyin Iütfen. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Lütfen, herkese saygı duymayı ve ayrımcılık yapmayı bırakalım. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.”

Taha Duymaz'ın bu yanıtı yeniden gündem olunca günlerdir enkaz kaldırma çalışmalarında yer alan CZN Burak da bir paylaşım yaptı. Arkadaşı Taha'nın sözlerini paylaşan CZN Burak şunları yazarak beğeni topladı:

"En büyük kabadayılık evine ekmek götürmektir, sevgidir, saygıdır, büyüğe hürmet küçüğe sevgidir, insanlara yardım etmektir, küfürsüz konuşmaktır, haddini bilmektir, kendini üstün görmemektir...

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
5
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
6
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
7
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu   
﻿250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu   
﻿250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu   
﻿Djilobodji'nin yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
﻿Djilobodji'nin yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
﻿Djilobodji'nin yeni takımı belli oldu. Adı Galatasaray ile anılıyordu
﻿Meksika arama kurtarma ekibinden Trabzonspor paylaşımı: Proteo kalbimizde yaşayacak
﻿Meksika arama kurtarma ekibinden Trabzonspor paylaşımı: Proteo kalbimizde yaşayacak
﻿Meksika arama kurtarma ekibinden Trabzonspor paylaşımı: Proteo kalbimizde yaşayacak
﻿Yunanistan’dan Türkiye’ye tıbbi malzeme desteği
﻿Yunanistan’dan Türkiye’ye tıbbi malzeme desteği
﻿Yunanistan’dan Türkiye’ye tıbbi malzeme desteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.