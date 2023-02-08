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İnternet altyapısı depremde ciddi hasar aldı

Türkiye'deki internet altyapısının depremlerden ciddi şekilde etkilendiği belirtildi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 10:42
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Depremde internet altyapısı ciddi hasar aldı

İnternet altyapısı depremde ciddi hasar aldı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, ülkemizde yaşanan 7.5 ve 7.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından içerik ve DDoS koruma sağlayıcısı Cloudflare, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde internet trafiğinde keskin düşüş kaydetti.

İNTERNET ALTYAPISI EN ÇOK ZARAR GÖREN İL

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremden bu yana internet trafiği yüzde 94 azaldı. Ayrıca Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Mardin ve Adana illerinde de altyapı ağır hasar gördü. Telekomünikasyon şirketi Turkcell'in, etkilenen bölgelerde mobil baz istasyonları kurduğu, jeneratörler gönderdiği ve uydu iletişimi sağladığı belirtilirken, Türk Telekom'un da benzer önlemler aldığı bildirildi.

Ayrıca internet trafik izleyicisi Cloudflare Radar trafiğin geçen haftanın aynı saatine göre yüzde 57 daha düşük olduğunu tespit etti.

Deprem nedeniyle internet altyapısı en çok zarar gören ilimizin ise Gaziantep olduğu belirtiliyor. Öte yandan Türkiye, yeterli uydu bağlantısına sahip olduğunu belirterek Starlink'in uydu internet yardımını da geri çevirmişti.

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Faruk Yılmaz
8.02.2023 10:49
Hele halimize bakmıyoruz da hasan dağına oduna gidiyoruz. Bizim neyimize yardımı reddetmek. Vay efendim bizim turksatımız var o bize yetermiş. Yav bu kadar kibir burnu büyüklük nedir yav.  
 
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