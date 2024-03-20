Depremde işe gidemediği için kovulmuştu. Mahkemeden karar çıktı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Gaziantep olmuştu.

Gaziantep'te 6 Şubat depremleri nedeniyle kent merkezinden ayrılarak, çağrıldığı işine 3 gün gidemeyen ve kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılan işçi, hukuk mücadelesini kazandı.

İşçi Ö.E, depremlerden sonra ailesini alarak Kahramanmaraş'taki köyüne gitmiş, çalıştığı fabrikadan 13 Şubat'ta işe çağrılmıştı. Ö.E, evinde hasar tespit çalışmaları yapılmadığını ve ailesinin yanında kalması gerektiğini söyleyerek iş yerinden ek süre istemiş ancak olumlu yanıt alamamıştı. 3 gün sonra işe giden Ö.E, devamsızlık nedeniyle işten çıkarıldığını öğrenince yaklaşık 5 yıllık tazminatını alabilmek için hukuk mücadelesi başlatmıştı.

DEPREMDE İŞE GİDEMEMENİN KARARI AÇIKLANDI

Gaziantep 6. İş Mahkemesi'ndeki yargılamanın ardından karar belli oldu.

İş Kanunu'na göre "İşçinin haklı bir sebeple devamsızlığının maruz görülmesi gerektiği" belirtilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"İşçinin 13-16 Şubat 2023 tarihlerindeki devamsızlığı mazur görülebilir olarak değerlendirilmiş olup dosya arasında bulunan Çevre İl Müdürlüğü cevabi yazısında da açıklandığı üzere davacının Gaziantep'te bulunan evinde hasar tespit çalışmaları 19 Şubat 2023 itibarıyla yapılabilmiş ve konutun az hasarlı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu hal ve şartlarda davacı işçinin ailesi ile birlikte henüz hasar tespit çalışması dahi yapılmayan eve gelip işine devam edebilmesine de imkan görülmemiştir. Bu sebeple işverenin sunduğu devamsızlık tutanakları dikkate değer görülmemiştir. Kaldı ki işçi, beyanına ve hayat tecrübesine göre makul olduğu değerlendirilen depremin etki ve şokunu atlatıp ulaşım imkanının başladığı 17 Şubat itibarıyla işe geldiği ve çalıştığı hususu bulunmaktadır."

İŞVERENİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ÖDEMESİNE HÜKMEDİLDİ

Kararda, işveren tanıklarının işçinin 17 Şubat'ta "bir daha işe gelmeyeceği" yönünde sözlü beyanlarda bulunduğu belirtilen kararda, "5 yıla yakın kıdemi olan işçinin durduk yere ve hele de şehir ve ülke gündeminde deprem gibi olumsuz bir etki var iken kıdem ve ihbar tazminatını yakacak ve işsizlik ödeneği de alamayacak bir şekilde iş akdini sonlandırmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilmiştir. Bu tarihlerdeki devamsızlığın makul ve mazur görülebilecek nedenlere dayalı olduğu ortadadır. İşverenin iş akdini haklı gerekçeyle sona erdirdiği ispat edemediği kabulüyle davacının bilirkişi raporu ile hesap edilen kıdem ve ihbar tazminatı ödemesine hükmedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KIDEM TAZMİNATINI FAİZİ İLE ALACAK

Depremzede işçi, yaklaşık 70 bin lira kıdem tazminatını faiziyle birlikte almaya hak kazanırken işçinin avukatı Abdulkadir Akıllar, işten çıkarmada açık bir haksızlık olduğunu düşünerek hukuk mücadelesi başlattıklarını belirtti.

Mahkemenin hakkaniyetli ve adil bir yargılama yaptığına inandıklarını söyleyen Akıllar, şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme aşamasında yapılan araştırmalarda, gerçekten işe başlama tarihinde işçinin evinde hasar tespitinin yapılmadığı, ayrıca ulaşım imkanının gerçekten çok kısıtlı olduğu tespit edildi. Mahkeme, işe başlama tarihinde işe gidememenin maruz görülebilir gerekçeye dayandığı, mücbir sebep olduğu ve bu nedenlerle işçinin işi bırakıp tazminatını yakacak, işsizlik maaşı dahi alamayacak şekilde iş akdinin sonlandırmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna karar verdi."