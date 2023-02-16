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Duvardaki çatlak 'Hatay'a denk geldi

Hatay'ın Erzin ilçesinde, deprem nedeniyle bir okulun duvarında oluşan çatlak, duvarda bulunan Türkiye haritasında, tam da depremden etkilenen bölgeye denk geldi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 16:05
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Depremde okul duvarında oluşan çatlak duvardaki haritada Hatay'a denk geldi

Duvardaki çatlak 'Hatay'a denk geldi
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Türkiye’yi sarsan deprem felaketlerinde,Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesinin binasında da çatlaklar oluştu.

Türkiye haritasının da bulunduğu Çanakkale Savaşı'nı betimleyen resmin yer aldığı, okulun birinci katındaki duvarda oluşan çatlak, öğretmenlerin dikkatini çekti.

Çatlağın, tam da Türkiye haritasında Hatay'ın bulunduğu kısma denk gelmesi, öğretmenleri duygulandırdı.

Okulun matematik öğretmenlerinden Yunus Şahin, resimde oluşan çatlağın, Türkiye'nin geçirdiği zor günlerin adeta yansıması olduğunu belirterek, "Depremin bıraktığı iz ve bizim mücadelemizi bu resim çok güzel özetliyor." dedi.

(Kaynak: AA)

 

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