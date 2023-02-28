Enkaz altından milli basketbolcu Nilay'ın son fotoğrafları ortaya çıktı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi'nin formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan, Malatya'da ziyarete gittiği babaannesi Hacer Aydoğan ile birlikte çöken binanın enkazında kaldı. Aydoğan'ın Hatay'da oynadığı maçın ardından milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımla Ankara'ya dönmeyip, babaannesi Hacer Aydoğan'a sürpriz yapmak için annesine ve ağabeyine haber vermeden Malatya'ya gittiği ortaya çıktı.

YÜREKLERİ BURKTU

Nilay Aydoğan'ın, Malatya'da babaannesi Hacer Aydoğan ile depremden saatler önce sohbet ederken çektiği görüntüler, enkazda bulunan cep telefonunda ortaya çıktı. Görüntülere göre, Hacer Aydoğan, torunu Nilay'ın elini tutup, "Herkes sevdiğine sarılsın" dedikten sonra, "Yoruldum da yol üstüne oturdum ben, güzeller başıma toplansın, diye. Gittim padişahtan ferman getirdim herkes sevdiğine sarılsın, diye" diyor. Babaannesiyle el ele sohbet eden Nilay'ın "Babaanne makinedeki çamaşırları asayım mı ben artık? Makineye çamaşır atacağım artık banyodan sonra da artık onları asmam lazım" demesi de videoda yer aldı.