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Depremde yaşanan çaresizliğin tarifsiz özeti duvar yazılarına yansıdı

Deprem bölgesine kurtarma ekiplerinin geç müdahale ettiğine yönelik eleştiriler pek çok kesim tarafından dile getirilirken, deprem bölgesinden gelen bir fotoğraf yaşanan çaresizliği gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 22:20
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Depremde yaşanan çaresizliğin tarifsiz özeti

Depremde yaşanan çaresizliğin tarifsiz özeti duvar yazılarına yansıdı
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Yaşanan acının üzerinden iki hafta geçmiş olmasına rağmen halen binlerce kişi çadır sorunu yaşamaya devam ederken, deprem bölgesinden gelen videolar ve fotoğraflar da bölgedeki depremzedelerin çaresizliğini gözler önüne seriyor. 

Yaşanan çaresizliğin tarifsiz bir özeti olarak öne çıkan bir fotoğrafta, yıkılmak üzere olan bir binanın duvarına yazılmış olan notlar dikkat çekiyor. 

Yetkililerden yardım isteyen yazılarda şu ifadeler kullanılmış:

"Bu enkazın altında biri var"

"Kimse yardım etmiyor"

"Yardım Edin"

"Annem bu enkazda"

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