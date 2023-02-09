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Duvara 'umudunu kaybetme' yazdı, 64 saat sonra 'ışığı' gördü

Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan bir genç, depremden 64 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Gencin, enkazın altındayken duvara 'umudunu kaybetme' yazdığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 04:31
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Depremden 64 saat sonra 24 yaşındaki genç enkazdan kurtarıldı

Duvara 'umudunu kaybetme' yazdı, 64 saat sonra 'ışığı' gördü
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır’ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.

AA'nın haberine göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş merkez Bahçelievler Mahallesi Selin Apartmanı'nda yaptığı aramada, depremin üzerinden 64 saat geçmesinin ardından 24 yaşındaki Doğan Akkök’e canlı ulaşıldı.

Gencin elini sımsıkı tutan ekipler, Akkök’ün bilincini kaybetmemesi için kendisi ile bir süre sohbet etti.

Elini bıraktıklarını fakat diğer taraftan yanına geleceklerini belirten ekipler, uzun uğraşlar sonucu Doğan’a ulaşmayı başardı.

3 gün sonra ilk kez ışık gördüğünü belirten Doğan, enkaz altından çıkartılarak ambulansa taşınıp hastaneye sevk edildi.

Öte yandan Akkök'ün, enkaz altındaki duvara "Umudunuzu kaybetmeyin" yazdığı görüldü.

 

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