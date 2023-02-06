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Adana'da depreme misafirlikte yakalandı öldü

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde depreme misafir olarak geldiği ablasının evinde yakalanan kadın, 3 katlı evin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:51
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Depreme misafirlikte yakalandı öldü

Adana'da depreme misafirlikte yakalandı öldü
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İHA'nın haberine göre, sabaha karşı meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş’a bağlı Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. 

Hacı Rıfat Ertuğrul’a ait 3 katlı bina depremde yıkıldı. Üç katlı binadan 7 kişi sağ çıkartılıp hastanelere kaldırılırken, ablasına misafir olarak akşam gelen Gülesser Çiper’in cansız bedenine ulaşıldı.

Çiper’in cenazesi morga kaldırıldı. Binada arama-kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

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