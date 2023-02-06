Adana'da depreme misafirlikte yakalandı öldü

İHA'nın haberine göre, sabaha karşı meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş’a bağlı Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu.

Hacı Rıfat Ertuğrul’a ait 3 katlı bina depremde yıkıldı. Üç katlı binadan 7 kişi sağ çıkartılıp hastanelere kaldırılırken, ablasına misafir olarak akşam gelen Gülesser Çiper’in cansız bedenine ulaşıldı.

Çiper’in cenazesi morga kaldırıldı. Binada arama-kurtarma çalışmaları da devam ediyor.