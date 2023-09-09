Depremin 215. gününde Hatay'da temel kazısı sırasında enkazdan ceset çıktı

Depremin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen Hatay’da temel kazısı sırasında enkazdan ceset çıktı.

KAYNAK: İHA
Depremin 215. gününde Hatay'da temel kazısı sırasında enkazdan ceset çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üstünden 215 gün geçti. 6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremlerden 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı.

Enkaz çalışmaları tamamlandı denmesine ve depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen enkaz altlarından cesetler çıkarılıyor.

TEMEL KAZISI SIRASINDA ÇIKTI

Olay, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Antakya'da 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında çalışmalar başlatıldı.

Depremin yıktığı Atatürk Caddesi'ndeki iş hanı ve çok katlı otoparkın bulunduğu arazide temel atmak için yapılan kazı çalışması sırasında enkazda ceset bulundu.

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Cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cesedin cinsiyeti ve kimliğinin, DNA testinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

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