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Osmaniye'de 651 binanın 476'sının enkazı kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de yıkılan 651 binadan 476'sında enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 18:29
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Depremin ardından Osmaniyede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Osmaniye'de 651 binanın 476'sının enkazı kaldırıldı
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(AA) Osmaniye Valiliğinden alınan bilgilere göre, depremlerde kent merkezi ve ilçelerde 651 bina yıkıldı, 1010 kişi yaşamını yitirdi.

Depremlerde yıkılan binalardan 476'sının enkazı, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tamamen kaldırıldı, 175'inde ise çalışmalar sürüyor.

Sarsıntılar nedeniyle ağır hasar alarak acil yıkım kararı verilen 500 binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı. Bu binalardan 301'inde enkaz kaldırma çalışması tamamlandı, 199'unda ise devam ediyor.

Kentte ağır ve orta hasarlı 10 bin 226 konut bulunuyor.

39 BİN 87 KİŞİ ÇADIR KENTLERDE

Deprem sonrası gerek kamu kurumları gerekse sivil toplum kuruluşlarınca kent merkezi ve ilçelerde 12 geçici barınma merkezi kuruldu.

Bu merkezlerde kurulan 8 bin 488 çadırda 39 bin 87 depremzede barınırken, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerine bağlı 36 tesis ve yurtta 11 bin 412 kişi bulunuyor.

Merkeze bağlı Dereobası köyü sınırları içine kurulan konteyner kentte ise çalışmalar devam ediyor.

Bölgeye kurulan 1024 konteynerden 744'ü oturuma hazır hale getirildi, bunlardan şu ana kadar 311'ine 1244 depremzede yerleştirildi.

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