Depremin merkez üssünde son durum ortaya çıktı: İşte sabah çekilen ilk görüntüler

Kaynak: AA / DHA / İHA
Balıkesir’de dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti. Çevre illerde de hissedilen depremin merkez üssü olan Sındırgı’daki son durum ortaya çıktı. Sabah erken çekilen görüntüler depremin yıkımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Balıkesir'de dün akşam 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi bu sabah drone ile görüntülendi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi.

ekran-goruntusu-2025-08-11-090531.png

Sındırgı'da çöken bir binanın enkazında kalan 6 kişi kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan 81 yaşındaki vatandaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bölgede 12'si metruk toplam 16 binanın yıkıldığı, yaralanan 29 vatandaştan durumu ağır olan kimsenin bulanmadığı bildirildi.

ekran-goruntusu-2025-08-11-090516.png

Depremden 52 kişi etkilenirken, bunlardan 29'u yatarak ve gözlem altında tutularak tedavi altına alındı. Şu an 11 yaralının tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği bildirildi.

Büyük panik yaşayan ilçe sakinleri, geceyi parklarda ve sokaklarda geçirdi.

ekran-goruntusu-2025-08-11-090501.png

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi bu sabah drone ile görüntülendi. Görüntülerde ilçedeki birçok binada hasar olduğu görüldü.

ekran-goruntusu-2025-08-11-090444.png

Bazı binalarda derin çatlaklar olduğu görülürken, bazılarının ise çatılarında hasar oluştu.

Günün ilk ışıklarıyla kaydedilen görüntülerde, ilçe merkezinde yıkılan binanın enkazı çevresinde çalışmaları yapıldığı görülüyor. Depremin merkez üssünde çalışmalar sürüyor.

