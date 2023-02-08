Depremin vurduğu Gaziantep’te ekmek 14 TL’den satılıyor. Fuat Oktay 10 ilde ‘ücretsiz’ olacağını açıklamıştı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede ağır yıkıma neden oldu.

İki depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

EKMEĞİ 14 LİRAYA SATIYOR

Depremin ardından fırsatçılar da çok geçmeden sahneye çıktı. Gaziantep'te bir ekmek fırınında çekilen görüntüler, pes dedirtti.

Onlarca insanın olduğu ekmek fırınına gelen genç bir kadın, "Ekmek kaç para?" diye sordu. Fırıncı, "14 TL" yanıtını verdi.

"14 LİRAYA EKMEK Mİ OLUR YA"

Aldığı yanıt karşısında vatandaş, "Böyle bir durumda bile şunu yapabiliyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum." sözleriyle tepkisini gösterdi.

Bir başka vatandaş ise, "14 liraya ekmek mi olur ya" diye isyan etti.

FUAT OKTAY “ÜCRETSİZ OLACAK” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 6 Şubat'ta Ankara’daki AFAD merkezinden yaptığı açıklamada depremden etkilenen 10 ilde ekmeğin ücretsiz olacağını belirtmişti.

Oktay şunları aktarmıştı:

“10 ilimizde ve ilçelerimizde fırınlardan vatandaşlarımız ekmeklerini alabilirler. Ücretsiz şekilde alabilirler. Biz zaten gerekli koordinasyon yapıyoruz fırınlarımızla”