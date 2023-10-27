Depremin yerle bir ettiği Hatay’da yaraları sarmak yerine maden açılıyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay’da depremzedelerin yaralarının sarılması yerine maden açıldığı ortaya çıktı. Kentte 6 Şubat’tan itibaren 130 madenin açılmasına izin verilirken bazı projeler için ÇED raporuna bile gerek görülmedi.

Depremin yerle bir ettiği Hatay’da yaraları sarmak yerine maden açılıyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay en büyük hasarı alan illerden oldu. Yardımların geç gittiği ilde yurttaşlar hâlâ sorunlarla boğuşuyor. Buna karşın ise sermayenin projeleri hız kesmiyor.

Cumhuriyet gazetesinden Şeyda Öztürk'ün haberine göre, son olarak Mertan İnşaat, İskenderun’da tamamı ormanlık ve tarım arazilerinden oluşan 24.98 hektarlık alanda maden çalışması yürütmek istedi. Ekonomik ömrü 26 yıl olarak hesaplanan çoğunlukla demir çelik fabrikalarında kullanılan olivin taşını çıkartacağı maden ocağı için şirket 73 milyon 562 bin TL harcayacak.

ÇED KARARI ALINDI

Sadece Hatay’da 6 Şubat’tan itibaren 130 proje için karar verildi. Bunlardan 47 proje için “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı çıkarken 47 proje için de ÇED süreci başlatıldı. Bu projelerden süreç başlatılanların arasında 27 maden projesi yer alıyor. 17 maden projesine ise onay verildi.

DENİZ DOLGUSU SEVDASI

Cumhuriyet daha önce de Hatay’da yapılmak istenen projeleri gündeme getirmişti. Bunların arasında ise uzmanların ısrarla uyardığı deniz dolgusu projeleri de yer aldı. Kentte iki farklı deniz dolgusu için onay verildi. Depremin ardından deniz dolgusu üzerine yapılan çocuk parkının çökmesi sonucu ili su basmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise şehirde neredeyse 500 bin metrekarelik dolgu projesi yapıldığını söylemişti.

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