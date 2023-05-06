Depremin yıktığı ilçe sular altında

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesini bir de lodos vurunca kentin sahil kesimi sular altında kaldı.

Depremin yıktığı ilçe sular altında

Hatay'ın depremin yıktığı ilçesi İskenderun yine sular altında...Bu sefer lodos vurdu. Kentin sahil kesimi sular altında kaldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su bastı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi.
Lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.
Rögarlar taşarken, su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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