Depremin yıl dönümünde sessiz yürüyüş. 'Hatay halkından intikam alındı'

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde hayatını kaybedeneler anıldı. İskenderun 6 Şubat İnisiyatifi kuruluşunun çağrısıyla vatandaşlar E-5 Karayolu üzerinde toplanarak ellerinde meşaleler eşliğinde Mustafa Kemal Mahallesi Sağlık Ocağı'na kadar yürüdü.

Ellerinde depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan depremzedeler, yürüyüş boyunca sık sık "Depremi unutma unutturma", "Deprem değil ihmal öldürdü", "Gün gelecek devran dönecek sorumlular halka hesap verecek", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Gitmedik buradayız" ve “Ma rıhna nehna hon” (Gitmiyoruz, buradayız)” sloganları eşliğinde depremde sorumluluğu olanlara tepkilerini gösterdi.

"İNTİKAM ALINDI"

Çocuğunu depremde kaybeden anne Birgül Güden yürüyüşte konuştu.

Yalnızca depremi yaşayanlar değil bütün ülkenin derin bir acıyla sarsıldığını belirten Güden, Sadece depremi yaşayanlar değil tüm ülkenin derin bir acıyla sarsıldığını ifade eden Güden, resmi rakamlara göre İskenderun'da 3 bin 109 kişinin depremde hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Yaşadığımız felaketi anlatmaya sözcüklerin yetmediği günler, aylar yaşadık. Haftalarca 'Ben iyiyim ama' diye başlayıp gerisi boğazımızda düğümlenen cümleler kurduk. Hepimizin yüreği yandı. Bir yıldır adeta yüreğimize saplanan onlarca kara saplı bıçakla yaşıyoruz. Aradan bir yıl geçse de ne yasımız bitti. Ne acımız ne de öfkemiz dindi. Cumartesi günü yapılan açıklama ile Hatay'a neden çivi çakılmadığını, Büyükşehir Merkezi Yönetim uyuşmazlığına bağlayan tüylerimizi diken diken eden söylem, bizzat siyasi iktidarın ağzından Hatay halkından intikam alındığını göstermektedir" diye konuştu.

HATAY'DA SESSİZ YÜRÜYÜŞLERDE KAYBEDİLENLER ANILDI

Deprem felaketinde hayatını kaybedenler için depremin birinci yıl dönümünde bir başka 'sessiz yürüyüş' de 'Buradayız Hatay Derneği’nin organizasyonuyla yapıldı

1 yıl önceki depremde yakınlarını kaybeden depremzedeler, yıkımın büyük olduğu Sümerler’den Armutlu’ya sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.