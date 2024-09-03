Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mücbir sebep hali uzatıldı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, sigortalılar ve işverenler için gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirildiğini belirtti.

Işıkhan, deprem bölgesindeki iş yerleri ve sigortalıların 16 Aralık 2024'e kadar verecekleri her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin yasal süresinde verilmiş sayılacağını vurguladı. Ayrıca, 2023 ve 2024 yıllarına ait prim borçları ile muhtasar beyannamelerin 31 Ocak 2025'e kadar SGK'ye teslim edilmesi halinde yasal süresi içinde kabul edileceği açıklandı.

Mücbir sebep haline vergi borcuna ilave süre imkanı

Bakan, prim borçlarının 2025'e kadar faizsiz ertelenmesi ve yeniden yapılandırma imkanı sağlanacağı bilgisini verirken, deprem bölgelerindeki işveren ve çalışanlara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.