Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mücbir sebep hali uzatıldı

Kaynak: AA
Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mücbir sebep hali uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos'ta sona eren mücbir sebep halinin 30 Kasım 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, sigortalılar ve işverenler için gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirildiğini belirtti.

Işıkhan, deprem bölgesindeki iş yerleri ve sigortalıların 16 Aralık 2024'e kadar verecekleri her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin yasal süresinde verilmiş sayılacağını vurguladı. Ayrıca, 2023 ve 2024 yıllarına ait prim borçları ile muhtasar beyannamelerin 31 Ocak 2025'e kadar SGK'ye teslim edilmesi halinde yasal süresi içinde kabul edileceği açıklandı.

Mücbir sebep haline vergi borcuna ilave süre imkanıMücbir sebep haline vergi borcuna ilave süre imkanı

Bakan, prim borçlarının 2025'e kadar faizsiz ertelenmesi ve yeniden yapılandırma imkanı sağlanacağı bilgisini verirken, deprem bölgelerindeki işveren ve çalışanlara destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Son Haberler
İsrail askerlerinden gazetecilere ateş: Batı Şeria'da 4 gazeteci yaralandı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 gazeteciyi yaraladı
Ertuğrul Doğan Şenol Güneş'i neden seçtiklerini açıkladı
Ertuğrul Doğan Şenol Güneş'i neden seçtiklerini açıkladı
Çok tatlı yemek şeker hastası yapar mı? İşte uzman görüşleri...
Çok tatlı yemek şeker hastası yapar mı?
Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti
Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti
Yanık yiyeceklerin ölümcül tehlikelerine dair bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri
Yanık yiyeceklerin ölümcül tehlikelerine dair bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri