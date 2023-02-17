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Depremzede askerlere memleketine gitme izni verildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik" dedi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 12:11
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Depremzede askerlere izin

Depremzede askerlere memleketine gitme izni verildi
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Milli Savunma Bakanı Akar, deprem bölgesine yardım ulaştırmaya başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin koordine edildiği TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Çalışmalara dair brifing alan ve talimat veren Akar, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa ve tüm millete başsağlığı diledi.

Akar, "Bugün her şeyden önce birlik, dayanışma içinde olma günü. Hepimiz bu yarayı sarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Geleceğe umutla yürüyeceğiz, karamsar ve kötümser olmayacağız. Çaresizlik, karamsarlık yaymaya gayret edenlere karşı devlet ve millet olarak inatla birliğimizi, beraberliğimizi koruyacak, gayretlerimizi sürdürecek ve çok kısa sürede yaraları saracak ve sorunları aşacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" dedi.

11 BİN MEHMETÇİĞE MEMLEKET İZNİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı yükümlü askerlerin mart ve nisan celplerinin mayısa ertelendiğini açıkladığını hatırlatan Akar, "On ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silahaltına alınması planlanan er statüsündeki yükümlünün sevkini 4 Mayıs 2023 celbine kadar erteledik. Ayrıca depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik" dedi.

“Terhislerin erkene alınacağına” yönelik özellikle sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek olmadığını vurgulayan Akar, "Erken terhis söz konusu değil. Bizim terörle mücadelemiz, hudut güvenliği faaliyetlerimiz, semalarda, denizlerde, yurt dışındaki görevlerimiz aksaksız eksiz devam ediyor" dedi.

Akar, sözlerinin sonunda ilk andan itibaren milletinin yanında olan, kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiği kutlayarak sözlerini bitirdi.

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