Depremzede çocukları tarikatlar kaçırdı iddiası hakkında suç duyurusunda bulunuldu: Elimizde video kaydı var

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, "Depremzede çocukları tarikatlar kaçırdı" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek, kendilerine ve başka kurumlara yapılan ihbarlarda refakatsiz çocukların tarikatlara, çocukların akrabaları olduğunu söyleyen kimselere teslim edildiklerini öğrendiklerini belirtti.

"VİLLALAR HAKKINDA ELİMİZDE VİDEO BULUNMAKTADIR"

"Aldığımız bir ihbara göre İstanbul’un Beykoz ilçesi Çavuşbaşı Mahallesinde 60 refakatsiz çocuk için 3 tane villa ayarlandığı, çocukların yerleştirildiği öğrenilmiştir. Bu villalar hakkında elimizde video bulunmaktadır." denen dernek açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Videoda konuşan şahıslar depremzede olan 60 refakatsiz çocuğun İstanbul Beykoz'a getirildiğini, burada barındırılacaklarını, ancak çocukların temel ihtiyaçlarının eksik olduğunu bildirerek evlerin temizliği ve çocukların kalan ihtiyaçları için yardım çağrısında bulunmaktadır. Bu videoyu iletenlerle görüşen tanıklarımız da bulunmaktadır.

Bu bulgular ışığında soruşturma açılması ve iddiaların araştırılarak tespit edilerek, tüm şüpheliler hakkında “TCK 234 Çocuğun Kaçırılması ve TCK 109 Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” başta olmak üzere re'sen araştırılacak tüm suçlardan kamu davası açılması amacıyla biraz önce İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk."

ÇHD DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Söz konusu iddialarla ilgili Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) de 14 Şubat'ta suç duyurusunda bulunmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan ÇHD ve Aile Bakanlığı ile savcılığı göreve çağırmıştı.

Can Bursalı'nın Duvar'da yer alan haberine göre; ÇHD, görgü tanıklarının ifadesinin alınmasını, çocukların alıkonulduğu ileri sürülen İstanbul Beykoz'daki site civarındaki kamera kayıtlarının toplanmasını, çocukların ve ailelerinin kimliklerinin tespit edilmesini, şüphelilerin belirlenerek haklarında işlem başlatılmasını talep etmişti.

ÇHD'li avukatların taleplerini işleme koyan savcılık, müzekkere yazarak görgü tanıklarının ifadesinin alınmasını istedi. Görgü tanıklarından ikisi, Beykoz'daki bir karakola davet edilerek ifadelerine başvuruldu.

'DERNEK TARAFINDAN HATAY'DAN GETİRİLDİLER'

İfadesi alınan görgü tanıklarından I.K. 0-4 yaş aralığında yaklaşık 20 çocuğu gördüğünü, yanlarında 20-24 yaşları arasında 3 kadın ve 35 yaşlarında bir erkek olduğunu belirterek, "Çocukların kim olduğunu sorduğumuzda erkek şahıs 'Bu çocuklar depremzede yetim çocuklar. Dernek tarafından Hatay'dan getirildiler' yanıtını aldık" dedi.

Çocukları gördükten sonra Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne giden görgü tanığı I.K., görüştüğü savcının katibinin kendilerine "Bu olay çok karmaşık. Bu çocuklar tarikatlar tarafından alındı, geri vermezler" dediğini aktardı.

I.K. ayrıca Çocukları gördükleri mahallenin muhtarıyla yaptıkları görüşmede, Yetimhaneler Grubu adındaki bir grup tarafından çocukların alındığını öğrendiklerini de belirtti.

'BİR GRUP ÇOCUK DA TUZLA'YA GÖTÜRÜLDÜ'

Bir diğer görgü tanığı N.P. ise, çocukların yanındaki erkek şahsın kendisine "Biz depremzedeyiz. Bir dernek bizi buradan otobüsle alacak. Gelmelerini bekliyoruz" dediğini ifade etti. N.P., otobüsün beklendiği sırada çok sayıda lüks aracın bölgeye gelerek çocukları aldığını ve bunun üzerine kendilerinin polisi aradığını belirtti. Mahalle muhtarıyla da görüştüğünü aktaran N.P., muhtarın kendisine 33 çocuk gördüğünü söylediğini aktardı. N.P. ifadesinde, çocukların götürüldüğü sitenin güvenlik görevlisiyle yaptığı görüşmede, bir grup çocuğun da Tuzla'ya götürüldüğü bilgisini aldığına da vurgu yaptı.

BAKANLIKLA GÖRÜŞEN AVUKAT YILMAZ: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Görgü tanıklarıyla birlikte önce adliyeye sonra da karakola giden ÇHD'li avukatlardan Tuğba Yılmaz ise, konuyla ilgili yayınladıkları açıklamadan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin kendilerini ulaştığını söyledi. Yılmaz, bakanlık yetkilisinin kendisine konuyu takip ettikleri bilgisini verdiğini aktararak, "30 çocuğun annesinin yanında olduğu söylendi. 7 annenin varlığından bahsediliyor" dedi. Yılmaz ayrıca, savcılığın taleplerini kabul ettiğine de vurgu yaparak, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.