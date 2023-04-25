Depremzede çocukların eğitimi için seferber oldular

İlker Kaleli ile Sıla Gençoğlu’nun üç depremzede çocuğun bütün eğitim masrafını üstlenmesinden proje doğdu. Berfu-Eser Yenenler’in de dahil olmasıyla güçlenen proje Bir Elimden Sen Tut adıyla hayata geçti.

Depremzede çocukların eğitimi için seferber oldular

Depremde anne veya babasını kaybetmiş ya da yaralanmış çocukların eğitim alabilmesi için sanatçılar el ele verdi. Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli, Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, bir araya gelerek oluşturdukları 'Bir Elimden Sen Tut' projesinin tanıtım filmi için kamera karşısına geçti.

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Ülkemizde 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketlerinin yol açtığı ağır yıkım ve can kayıplarının ardından yaralarımızı sarmaya çalışırken, depremzede çocukların eğitim hayatını tamamlayabilmeleri en önemli sorunlardan biri olarak öne çıktı.

'BİR ELİMDEN SEN TUT' HAYATA GEÇTİ

'Bir Elimden Sen Tut' projesinin fikri Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli ile başladı. Gençoğlu ile Kaleli, depremzede çocuklarla ilgili bir yayını izledikten sonra üç çocuğun hayatları boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmişti.

Daha çok çocuğun eğitimine destek olmak düşüncesiyle ortaya çıkan ve Berfu Yenenler ile Eser Yenenler’in de katılımıyla büyüyen 'Bir Elimden Sen Tut' projesi, Türk Eğitim Vakfı ile Türk Eğitim Derneği’nin dâhil olmasıyla hayata geçti.

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Depremzede çocukların eğitim hayatının aksamaması için bir araya gelerek 'Bir Elimden Sen Tut' projesini başlatan ünlüler, İlker Kaleli’nin yönetmenliğinde geçtiğimiz günlerde çektikleri tanıtım filmini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sosyal medyada yayınladı.

ÇOCUKLARI BAKANLIK BELİRLEYECEK

Projenin işbirliği ortakları olan Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği, eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlanacak çocukları belirlemek üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptı.

İnternette www.birelimdensentut.com sayfasına giren yardımseverler burada yer alan TEV veya TED’in bağış sayfasını seçerek depremzede çocukların eğitimine destek olabilecek. Bu iki kurum, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyip, kendilerine verdiği çocuk listesine göre eğitim desteği verecek.

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