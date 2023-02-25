Depremde ailesini kaybeden çocukları tarikatlara verdiler. Bakan yalanlamıştı. Yazışmalar ortaya çıktı

Deprem bölgesinde ailesiz kalan çocukların bazı vakıf veya cemaatlere ya da bunlarla ilişkili kişilere verildiği, çocuk kaçırma olayları olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Depremde babalarını yitiren ve Gaziantep'ten Sakarya'ya getirilen dokuz yetim çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa Cemaati'ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu'na yatılı olarak verildiği ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Yanık, "Çocuklarla ilgili çözüm önerilerinin sunulmasını, eleştiri ve öneri gelmesini önemli buluyorum. Ancak çocuk hassasiyeti üzerinden toplumu kışkırtmaya ihtiyaç yok. Devlet ve kamu olarak refakatsiz çocuğu derneğe, vakfa, herhangi bir yere teslim etmemiz, denetimi kişi ya da kuruluşa vermemiz söz konusu değil. O bahsi geçen haberle ilgili hemen gittik ilgili adreste inceleme yaptık. Çocuklar anneleri yanında" açıklamasını yapmıştı.

9 ÇOCUK CEMAATE VERİLDİ

Depremde babalarını yitiren ve Gaziantep'ten Sakarya'ya getirilen dokuz yetim çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa Cemaati'ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu'na yatılı olarak verildiği ortaya çıktı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ’ın haberine göre, vakıf yöneticisi, "Mahmut Ustaosmanoğlu'nun müridiyim" diyerek "Kurs binası bize ait. Bu çocukları, kalacak yerleri olmadığı için Sakarya Müftüsü bize yönlendirdi. Biz de çocukları koruma altına aldık. Eğitimini Diyanet ile biz veriyoruz" dedi.

İl Müftüsü Hasan Başiş ise kursun Diyanet'in kontrolünde olduğunu, eğitimini kendilerinin verdiğini ancak kursun yemek ve temizlik işlemlerini bu vakfın yürüttüğünü kaydetti.

YAZIŞMALAR DA ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu çocuklar için tarikat mensuplarının yardım toplama çalışmasına ilişkin yazışmalar da ortaya çıktı.

Adem adlı kişinin, eski asker arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu "Özel Ulaştırma" adlı Whatsapp grubuna "Selamünaleyküm arkadaşlar, Antep depremzede kardeşlerimizden dokuz tane yetim çocukları hafızlık kursumuza aldık, ihtiyaçlarına yardımcı olmak isteyen arkadaşlar derneğimizin resmi hesap numarasından olabilir" diye yazdı. Mesajın devamında Sakarya Erenler İlme Hizmet Derneği'nin hesap numarası paylaşıldı.

Gruptaki bir kişi, "Devlet himayesine devir edin bu çocukları. Kimsesiz çocukları kimse istediği gibi alamaz" diye yazdı. Adem adlı kişi ise "Resmi olarak geldiler, İl Müftüsü gönderdi. Dileyen gelip yapacağını yapabilir, burada kimse kendi şahsına para istemiyor, saygılar" yanıtını verdi. Grupta yer alan başka bir kişi ise grubun para toplama amacıyla kullanılmasına tepki gösterirken "Bu gruplardan yardımlaşma vs karışmayalım. Çünkü bu ileride başımıza iş açacak. Herkesin inancı, vicdanı var" diyerek tarikat mensubuna tepki gösterdi.