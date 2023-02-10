Depremzede askerlerin çorap yardımını ''bu çok'' diyerek ihtiyacı kadar aldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin korkunç bilançosu günler geçtikçe ortaya çıkıyor.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları zamana karşı yarışa dönüşürken, bir yandan da depremzedelerin dertlerine derman olmak isteyen vatandaşlar, ellerini taşın altına sokarak organize edilen yardım çağrılarına destek veriyor.

Kahraman Mehmetçik milletine yardım için sahaya inip depremzedelere yardım dağıtmaya devam ediyor.

Adıyaman'da çekilen görüntülerde, askerin dağıttığı çorabın fazlasını "Bu çok, ben bir tane alayım" diyerek reddeden kadının tavrı kendisiyle gurur duyulmasına neden oldu.

Videoyu izleyen duyarlı vatandaşlar "Helal olsun. İşte gerçek Türk kadını bu. Kendini değil diğer depremzedeleri de düşünerek 1 tane alıyor. Alamayanlar da alsın diye düşünüyor" yorumunu yaptı.