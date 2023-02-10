10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzede askerlerin çorap yardımını ''bu çok'' diyerek ihtiyacı kadar aldı

Depremzede askerlerin çorap yardımını ''bu çok'' diyerek ihtiyacı kadar aldı

Adıyaman'da kahraman Türk askerinin dağıttığı çorap yardımının fazlasını "Bu çok, ben bir tane alayım" diyerek kabul etmeyen depremzede kadın, asaletin simgesi oldu. 

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 08:03
Takip Et

Depremzede dağıtılan çoraptan 1 tane aldı

Depremzede askerlerin çorap yardımını ''bu çok'' diyerek ihtiyacı kadar aldı
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin korkunç bilançosu günler geçtikçe ortaya çıkıyor.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları zamana karşı yarışa dönüşürken, bir yandan da depremzedelerin dertlerine derman olmak isteyen vatandaşlar, ellerini taşın altına sokarak organize edilen yardım çağrılarına destek veriyor.

Kahraman Mehmetçik milletine yardım için sahaya inip depremzedelere yardım dağıtmaya devam ediyor.

Adıyaman'da çekilen görüntülerde, askerin dağıttığı çorabın fazlasını "Bu çok, ben bir tane alayım" diyerek reddeden kadının tavrı kendisiyle gurur duyulmasına neden oldu.

Videoyu izleyen duyarlı vatandaşlar "Helal olsun. İşte gerçek Türk kadını bu. Kendini değil diğer depremzedeleri de düşünerek 1 tane alıyor. Alamayanlar da alsın diye düşünüyor" yorumunu yaptı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
4
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
5
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
6
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi. "Hepimiz Türküz" karikatürü
7
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi.
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi. "Hepimiz Türküz" karikatürü
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿İskoçya: Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir
﻿İskoçya: Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir
﻿İskoçya: Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir
﻿İmamoğlu, bir yıllık maaşını depremzedelere bağışladı
﻿İmamoğlu, bir yıllık maaşını depremzedelere bağışladı
﻿İmamoğlu, bir yıllık maaşını depremzedelere bağışladı
﻿İspanya Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi
﻿İspanya Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi
﻿İspanya Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.