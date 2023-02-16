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Depremzede hekimlerden tarihi çağrı: Arama-kurtarma faaliyetleri devam ettirilmeli. Bir canlıyı bile ölüme terk etmemeliyiz

Hatay’daki bir grup depremzede hekimler kentteki arama-kurtarma çalışmalarının yavaşladığını ve bazı yerlerde sonlandırıldığını belirterek, “Arama-kurtarma faaliyetleri devam ettirilmeli. Bir insanı, bir canlıyı bile ölüme terk etmemeliyiz” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 14:14
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Depremzede hekimlerden tarihi çağrı

Depremzede hekimlerden tarihi çağrı: Arama-kurtarma faaliyetleri devam ettirilmeli. Bir canlıyı bile ölüme terk etmemeliyiz
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ANKA’nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin üzerinden 10 gün geçtiği için arama-kurtarma çalışmalarının sona erdirileceği iddiaları üzerine Hatay'da bir grup depremzede hekim, bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi Acil Polikliniği önünde açıklama yaptı.

Depremzede hekimler kentteki arama-kurtarma çalışmalarının yavaşladığını ve bazı yerlerde sonlandırıldığını belirterek uyarılarda bulundu.

“BİR İNSANI BİR CANLIYI BİLE ÖLÜME TERK ETMEMELİYİZ”

Hekimlerin yaptığı açıklama şu şekilde:

Sahada dolaştığımız zaman da çalışmaların inanılmaz derecede yavaşladığını ve bazı yerlerde sonlandırıldığını görüyoruz.

Tıp hekimleri olarak, 9'uncu günde enkazdan kurtarılan ve muayenede hayati fonksiyonlarının çok az etkilendiğini gördüğümüz insanlarla karşılaştık. En ağır depremzede, enkaz altında bulunan depremzedelerdir.

Bir çocuğun, bir insanın hayatı, dünyanın tüm varlıklarından önemlidir. Hâlâ kurtarılmayı bekleyen insanlar var.

Tüm tıp bilgimizle söylüyoruz ki deprem sonrası 4'üncü haftaya kadar yaşam üçgeninde hayat fonksiyonları devam edebilir. Arama-kurtarma faaliyetleri devam ettirilmeli. Bir insanı, bir canlıyı bile ölüme terk etmemeliyiz.

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