Hatay’da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı. Depremzede olarak 5 yıldızlı otele yerleşmiş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu illerden biri olan Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nda onlarca kişi hayatını kaybetmiş, binanın müteahhidi Ömer Cihan kayıplara karışmıştı.
Firari müteahhidin ailesiyle Antalya'nın Manavgat ilçesine gittiği tespit edildi.
Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde 'depremzede' olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan, yakalanarak gözaltına alındı. Cihan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Enkaz altında yaşamını yitirenlerin ve yaralananların yakınları, apartmanı yapan firmanın sahibi Ömer Cihan'dan şikayetçi olmuş ve Cihan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
HAKKINDA İMAR SUÇUNDAN 51 DOSYA VAR
Gazeteci Bahadır Özgür, geçtiğimiz günlerde Antakya'da 2011 yılında kurulan Cihan İnşaat'ın sahibi olan Ömer Cihan hakkında imar suçu şikâyetiyle 51 dava açıldığını ortaya çıkarmıştı.