Barış Yarkadaş açıkladı. Hatay havalimanı girişindeki yardım tırları geri çevriliyor

Milyonlarca insan depremzedelere yardım için seferber olup çalışırken, deprem bölgesinden gelen haberler vatandaşların çabalarını boşa çıkartıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gönderilen yardım tırları yerlerine ulaşmaya çalışırken Barış Yarkadaş'tan çarpıcı bir iddia geldi.

Depremin üçüncü gününde halen çok sayıda insanın enkaz altında olduğu Hatay'a yardım tırlarının sokulmadığını iddia eden Yarkadaş şu açıklamayı yaptı:

"Şu an Hatay havalimanı girişindeki yardım tırlarını geri çeviriyorlar. Geri gönderiyorlar. Tırların girişini Hatay'a yasaklamışlar."