8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Barış Yarkadaş açıkladı. Hatay havalimanı girişindeki yardım tırları geri çevriliyor

Barış Yarkadaş açıkladı. Hatay havalimanı girişindeki yardım tırları geri çevriliyor

Kahramanmaraş'taki depremin ardından en büyük hasarı alan Hatay'a yardım gönderme çabaları olanca hızıyla sürüyor. Buna rağmen gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yardım tırlarının Hatay'a sokulmadığını iddia etti.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 22:38
Takip Et

Depremzedeler için giden yardım tırları Barış Yarkadaşın iddiasına göre geri çevriliyor

Barış Yarkadaş açıkladı. Hatay havalimanı girişindeki yardım tırları geri çevriliyor
+
Aa
-

Milyonlarca insan depremzedelere yardım için seferber olup çalışırken, deprem bölgesinden gelen haberler vatandaşların çabalarını boşa çıkartıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gönderilen yardım tırları yerlerine ulaşmaya çalışırken Barış Yarkadaş'tan çarpıcı bir iddia geldi.

Depremin üçüncü gününde halen çok sayıda insanın enkaz altında olduğu Hatay'a yardım tırlarının sokulmadığını iddia eden Yarkadaş şu açıklamayı yaptı:

"Şu an Hatay havalimanı girişindeki yardım tırlarını geri çeviriyorlar. Geri gönderiyorlar. Tırların girişini Hatay'a yasaklamışlar."

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

AFAD KONDINE EDEMEYEREK ZAMAN KAYBETTİREREK YETERSİZLİGİNİ ARTIRMAYA BAŞLADI .
8.02.2023 22:43
AFAD YARDIMLARI TIRLARI NEDEN GERI GÖNDERIYOR? AFAD TEK BASINA KORDINE ETMEK DEPREM BOLGESINE BUYUK ZARAR VERİYOR  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
2
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
3
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
4
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
5
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
6
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
7
﻿Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
﻿Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
﻿Ahşap ev alevlere teslim oldu
﻿Ahşap ev alevlere teslim oldu
﻿Ahşap ev alevlere teslim oldu
﻿Adıyaman’da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı, ilk sözü “annem nerde” oldu
﻿Adıyaman’da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı, ilk sözü “annem nerde” oldu
﻿Adıyaman’da 4 çocuk 64 saat sonra sağ çıkartıldı, ilk sözü “annem nerde” oldu
﻿Deprem bölgesine yardım götüren tır sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Deprem bölgesine yardım götüren tır sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Deprem bölgesine yardım götüren tır sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
﻿Muğlalı mermercilerden deprem bölgesine konteyner ve iş makinası desteği
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.