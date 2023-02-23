23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Serel Yereli sinirlerine hakim olamadı. Yapılan yardım kampanyasını Çarkıfelek'e benzetti

Serel Yereli sinirlerine hakim olamadı. Yapılan yardım kampanyasını Çarkıfelek'e benzetti

Bir süredir yurt dışında yaşayan ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde kalan Serel Yereli, yapılan yardım kampanyası ve toplanan milyarların ardından halen çadır eksiği olduğu açıklamasının gelmesiyle sinirlerine hakim olamadı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 01:41
Takip Et

Depremzedeler için milyarlar toplanan kampanya Serel Yereli tarafından ilginç bir benzetmeyle eleştirildi

Serel Yereli sinirlerine hakim olamadı. Yapılan yardım kampanyasını Çarkıfelek'e benzetti
+
Aa
-

Kahramanmaraş depreminden günler sonra Hatay’da Defne merkezli 6,4 ve Samandağ merkezli 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem gerçekleşti.

Depremin merkez üssü olan Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz çadıra ihtiyaç olduğunu açıklayınca gündem oldu.

Yapılan çadır ihtiyacı açıklamasını duyan Serel Yereli paylaşımında "Ben inanamıyorum. İlk depremden beri yaşananlar, toplanan tüm bağışlar, geçen süre, o bölgedeki tekrarlanacak depremi haber veren profesörlere rağmen bir deprem daha olunca çadır eksiği ısıtıcı eksiği olabilmesine" dedi.

"ÇARKIFELEK TADINDA..."

Sinirlerine hakim olamayan Serel Yereli bir diğer paylaşımında da "Ulan bir de televizyonda göstere göstere milyarlar toplanmadı mı? Çarkıfelek tadında bir programla... Merkez bankası ülkesine bağışta bulunmadı mı? Yetmedi mi çadır, ısıtıcı ve başka ihtiyaçları sağlamaya" diyerek tepki gösterdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
2
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
3
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
4
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
5
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
6
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
7
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿Fed tutanakları yayımlandı: Yetkililer 25 baz puanlık faiz artışını destekliyor
﻿Fed tutanakları yayımlandı: Yetkililer 25 baz puanlık faiz artışını destekliyor
﻿Fed tutanakları yayımlandı: Yetkililer 25 baz puanlık faiz artışını destekliyor
﻿Askerler, deprem bölgelerine içme suyu taşıdı
﻿Askerler, deprem bölgelerine içme suyu taşıdı
﻿Askerler, deprem bölgelerine içme suyu taşıdı
﻿Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek ‘güvenli’ mesajı
﻿Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek ‘güvenli’ mesajı
﻿Validen kimyasal sızıntının olduğu bölgede musluk suyu içerek ‘güvenli’ mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.